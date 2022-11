Die neue Ökologie der Aufmerksamkeit

Anika Würz will das Klima retten. Aber nicht, indem sie Autofahrer diskreditiert und im Zeichen veganer Ernährung missioniert. Vielmehr glaubt sie, dass Interesse und Dialog die Schlüssel zur Weltrettung sind. Anstöße für beides gibt’s jede Woche an dieser Stelle.

Die Aktivisten in London schütteten Tomatensuppe über Van Goghs "Sonnenblumen".

Wenige Wochen ist es her, da schütteten junge Menschen Tomatensuppe auf Van Goghs „Sonnenblumen“ in der Londoner National Gallery. Kurze Zeit später bewarfen Mitglieder der „Letzten Generation“ Monets „Getreideschober“ im Potsdamer Museum Barbarini mit Kartoffelbrei. Kleiner Klimaaktivist, was nun? Ein Glas Wein über Da Vincis „Abendmahl“ vergießen?