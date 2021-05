Freund und Helfer in Zeiten der Krise

Die globale Coronakrise treibt auf der ganzen Welt den Bedarf nach Schutzmasken immer weiter an. Solche Schutzmasken können wie andere Maßnahmen zum Abflachen der Kurve beitragen. Sie können unterbinden, dass Infizierte andere Personen anstecken und können das Pflegepersonal in Medizin und Pflege Schutz bei der Behandlung infizierter Personen bieten.

Allerdings bieten auch Schutzmasken keine vollkommene Sicherheit vor einer Ansteckung, aber sie können Tröpfchen mit dem Virus vom Eindringen in die Atemwege abhalten und auf diese Weise die Ausbreitung des Virus eingrenzen. Allerdings kann die falsche Handhabung der Masken zum Beispiel das Infektionsrisiko sogar erhöhen. Hochwertige medizinische Schutzmasken sind im Internet zu kaufen, zum Beispiel bei einem der führenden Anbieter Hansemaske.

Wo kann man solche Masken erwerben?

Medizinische Schutzmasken werden in der Apotheke, einem Drogeriemarkt, über das Netz und zum Teil auch im nächsten Supermarkt angeboten. Medizinische OP-Masken werden oftmals in größeren Einheiten angeboten und sind im Vergleich zu FFP2-Masken wesentlich preisgünstiger.

Achten Sie beim Erwerb von medizinischen Schutzmasken aber auf eine korrekt geschlossene Verpackung und dass die Schutzmasken einem anerkannten Standard entsprechen.

Was muss man berücksichtigen?

Die Schutzmaske muss am Rand eng genug anliegen und sowohl Mund als auch die Nase ausreichend zudecken. Mittels einer Adaptierung der Schlaufen kann die Passform angepasst werden. FFP2-Schutzmasken verlieren die Schutzwirkung, sobald am Rand Luft eindringen kann. Ein Bart macht das dichte Anlegen einer Maske unmöglich. Ist die Schutzmaske feucht, sollte sie ausgewechselt werden. Ansonsten wird die Filterleistung reduziert. Schutzmasken mit einem höheren Schutzgrad, wie FFP2-Schutzmasken, weisen üblicherweise einen höheren Atemwiderstand auf. Achten Sie darauf, Pausen einzulegen. Zum Abnehmen die Maske an den Bändern anfassen und keinesfalls die Vorder- oder Innenseite anfassen. Nach dem Berühren der Schutzmaske Hände waschen und desinfizieren.

Bei Verschmutzungen oder Durchfeuchtung muss man die Maske wegwerfen. Es ist machbar, getragene Schutzmasken zu trocknen und vom selben Träger wieder zu verwenden. Dabei sollte eine Gesamtdauer von acht Stunden aber nicht erhöht und die Vorgangsweise bei der Abnahme der Schutzmaske beachtet werden. Die Schutzmasken dürfen nicht mit Desinfektionsmitteln behandelt, ausgewaschen, gebügelt, in der Mikrowelle oder ähnlich erhitzt werden, weil dies die Wirkung reduziert.

Fazit

Das Verwenden einer Schutzmaske ist nur eine der Maßnahmen, die erforderlich sind, um die Krise einzudämmen. Zusätzlich gilt es, zusätzliche Maßnahmen zu befolgen:

Achten Sie auf Hygiene: Waschen Sie die Hände oftmals und auf jeden Fall sehr gründlich mit Wasser und Seife und vermeiden Sie Ansammlungen von Menschen. Die Anwendung von Masken sollte immer von Hygienemaßnahmen unterstützt werden. Dazu zählen Waschen der Hände und Abstand zu Ansammlungen von Menschen zu halten. Wer die Vorgaben zur Anwendung von Masken, die Regeln zur Hygiene und die Abstandsregeln kennt und berücksichtigt, schützt nicht nur die individuelle Gesundheit, sondern reduziert auch das Risiko einer Infektion und verhindert auf diese Art und Weise die weitere Ausbreitung der Seuche. Abstand einhalten: Ein Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen verringert die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung und damit einer Gefährdung des Immunsystems.