Die Hochzeitsrede – welch Ehre und welch Herausforderung

Am Tag der Tage die passenden Worte zu finden – darin ist meist nur der Standesbeamte, die Standesbeamtin oder der Pfarrer geübt. Für das Hochzeitspaar, für Eltern und Schwiegereltern von Braut und Bräutigam sowie Kollegen und Kolleginnen, Trauzeugen und Trauzeuginnen und alle jene, die ein paar Worte sagen möchten oder sollen ist die Hochzeitsrede eine mächtig große Herausforderung. Unmöglich ist es dennoch nicht, die passenden Worte zu finden, erklärt Rhetorik-Experte Michael Rossié in seinen Tipps zur Rede zur Hochzeit. Er wartet mit ein paar einfachen Praxistipps auf – gerade noch rechtzeitig, denn in Kürze stehen die beliebtesten Hochzeitstage des Jahres 2022 an.

So bekommt die Dankesrede einen roten Faden

Glücklicherweise gibt es für eine Hochzeitrede kein Patentrezept, denn die besten Hochzeitsreden sind persönlich gestaltet und kommen von Herzen. Der eine oder andere verbale oder rhetorische Patzer ist nicht so schlimm. Dennoch hilft es, sich bei der Vorbereitung auf die Hochzeitsrede eine klare Struktur vor Augen zu führen, die dann mit Leben gefüllt wird.

- Ein guter Einstieg ist einzigartig, einprägsam und witzig. Inhaltlich denkbar wäre ein Hinweis auf das Kennenlernen des Paares, auf den Heiratsantrag oder eine Anekdote zu einem kleinen Missgeschick des Tages.

- Im Mittelteil geht es darum zum Schmunzeln und zum Lachen zu ermuntern und die Gäste gedanklich mit auf die Reise des Hochzeitspaares zu nehmen. Da nicht alle Gäste denselben Kenntnisstand haben bzw. das Brautpaar nicht in denselben Lebenssituationen kennen, ist es wichtig, die Geschichte kurz zu umreißen – so dass die Rede für jedermann verständlich ist.

- Das Ende der Rede ist nicht minder persönlich. Meist beinhaltet es einen Dank an die Gäste, an das Paar, an Freunde und Familie. In aller Regel beendet ein gemeinsames Anstoßen die Hochzeitsrede.

Die ultimativen Tipps für eine gelungene Hochzeitsrede

Neben der Grundstruktur der Rede gibt es ein paar ungeschriebene Gesetze rund ums Thema Hochzeitsrede. So darf die Hochzeitsrede nämlich niemanden langweilen, was bedeutet: Zehn Minuten Sprechzeit sind das Maximum für eine Rede, die natürlich im Vorfeld zuhause vor dem Spiegel eingeübt wird. Die tatsächliche Redezeit wird dann ohnehin deutlich länger ausfallen, denn Applaus und Lachen der Gäste kosten Zeit, die im Vorfeld nicht absehbar ist. Darüber hinaus gilt auch:

- Es wirkt besser, wenn möglichst frei gesprochen wird. Ein kleiner Spickzettel ist erlaubt; die ausformulierte Rede abzulesen, ist hingegen eher ein No-Go.

- Eine Rede wird grundsätzlich im Stehen gehalten. Die aufrechte Haltung macht den Redner für alle Gäste sichtbar und die Rede meist auch besser verständlich.

- Nervös zu sein, ist keine Schande. Nervosität mit Standardfloskeln zu kaschieren, kommt hingegen meist weniger gut an.

- Auch eine Hochzeitsrede im Internet abzuschreiben, ist ein No-Go für den Hochzeitsredner. Sich Inspiration zu holen, ist natürlich erlaubt – abschreiben hingegen nicht.

Denkbar ist es natürlich auch, dass das Brautpaar selbst eine Hochzeitsrede formuliert. Die folgenden Worte sollen an dieser Stelle nur der Inspiration dienen – angereichert mit einigen persönlichen Anekdoten wird daraus eine persönliche und authentische Hochzeitsrede. (Foto: pixabay.com © artisticfilms CC0 Public Domain)

Tipps für die Rede des Brautpaares – so gelingt der erste große Auftritt als Ehepaar

Möchte das Paar die große Aufgabe der Hochzeitsrede nicht etwa in fremde Hände legen, sondern selbst übernehmen, können die folgenden Formulierungen der Inspiration dienen:

Variante 1: Kurz und bündig

„Wir bedanken uns herzlich, dass ihr alle gekommen seid – an diesem für unser weiteres Leben

so wichtigen Tag. Wir bedanken uns für eure lieben Worte, Glückwünsche und eure Geschenke.

Ein extra Dankeschön geht an unsere Trauzeugen und Eltern, die uns in der Vorbereitung eine Menge Arbeit abgenommen und uns unterstützt haben. Ihr alle macht diesen Tag für uns unvergesslich und nun lasst uns gemeinsam feiern, tanzen, lachen und das Fest genießen. Auf euer Wohl!“

Variante 2: Kurz und witzig

„Liebe Hochzeitsgäste, viele von euch fragen sich vielleicht: Warum haben die beiden nach so vielen Jahren wilder Ehe nun doch geheiratet – und tragen nun die kleinsten Handschellen der Welt? War es das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit oder wurden noch Tischtücher und Sachen für den Haushalt gebraucht? Oder dauerte das Sparen für dieses Ereignis so lange, um die Gäste endlich vernünftig bewirten zu können. Kleiner Tipp unsererseits: Es liegt daran, dass wir uns nach so langer Zeit immer noch lieben und uns nicht vorstellen zu können, weiter in wilder Ehe zu leben! Und das wollen wir nun mit euch feiern.“

Variante 3: Emotional

„Lange Zeit haben viele liebe Menschen gemeinsam mit uns diesen wunderschönen Tag geplant

und nun ist er endlich da. Nun möchten wir uns bedanken, dass ihr an diesem besonderen Tag bei uns seid, dass ihr mit uns feiert, lacht, tanzt und trinkt! Es ist schön zu sehen, dass wir so viele liebe und treue Freunde und eine tolle Familie zu haben. Und obgleich wir als Brautpaar heute im Mittelpunkt stehen, so ist es doch euer Lachen und eure Stimmung, die diese Feier zu einer unvergesslichen Hochzeitsfeier werden lassen. Herzlichen Dank für Überraschungen, Reden, Geschenke und all die guten Wünsche. Unsere Freude ist riesengroß und wir danken euch von ganzem Herzen für alles.“