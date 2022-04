Die griechische Küche hat viel mehr zu bieten als Gyros und Souvlaki

„Mazi“ ist griechisch und heißt gemeinsam. Gemeinsam speisen, von allem kosten und sich viele verschiedene Gerichte teilen, ist in dem Mittelmeerland Tradition. So wird es in schlichten Tavernen ebenso zelebriert wie in gehobenen Restaurants oder direkt an den großen Familientischen von Gastgeberfamilien in Thessaloniki, auf dem Peloponnes, den Ägäischen Inseln oder auf den berühmten drei Fingern der Halbinsel Chalkidiki.