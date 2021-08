ein beliebter Familienhund

Viele werden es nicht glauben, doch in den 80er-Jahren war der Golden Retriever eine Rasse, die nur Experten in Deutschland bekannt war. Heute ist er bekannt wie ein „bunter Hund“ - selbst bei denjenigen, die sich nur wenig für Hunde interessieren. Liebevoll wird die Rasse auch als „Goldie“ bezeichnet. Die Hunde sind kräftig, elegant, mittelgroß bis groß mit einer freundlichen Ausstrahlung. Sein gewelltes goldenes Fell gibt ihm den Namen. Es gibt aber auch Exemplare mit weißem Fell. Theoretisch sind alle Schattierungen erlaubt: von Gold- bis cremefarben. Der Standard des Golden Retrievers wird wie folgt beschrieben:

Symmetrisch, harmonisch, lebhaft, kraftvoll, ausgeglichene Bewegung und kernig bei freundlichem Ausdruck.

Wie flüssiges Gold soll sein Fell in der Sonne glänzen, während die dunklen Augen freundlich aus dem Gesicht blicken. Seinen flauschigen Schwanz schwingt der Golden Retriever fröhlich hin und her. Schönheit und ein aufgeschlossenes Wesen gehen bei dieser Rasse Hand in Hand.

Die Wesenszüge & Charaktereigenschaften des Golden Retriever

Gezüchtet wurde der reinrassige Golden Retriever als folgsamer und leicht zu führender Hund, sodass er problemlos für die Jagd eingesetzt werden konnte. Die Rasse zeigt aufgrund seiner ursprünglichen Bestimmung einen „will to please“ gegenüber seinem Herrchen. Das bedeutet, er möchte seinem Besitzer gefallen, ist anhänglich und ergeben. Die Retriever sind von ihrem Wesen nicht ängstlich oder hektisch, sondern bleiben in jeder Situation fröhlich und lebhaft. Zudem sind sie sehr geduldig, anpassungsfähig und lassen sich durch rein gar nichts aus der Ruhe bringen.

Schnell lässt sich der Goldie zum Spielen begeistern und ist oft auch als alter Hund noch aktiv und verspielt. Da er sehr an seinen Menschen hängt, möchte er am liebsten überall dabei sein. Bei einem gut erzogenen Hund ist dies durch seine freundliche Art gegenüber Fremden kein Problem. Hinzu kommt, dass der Golden Retriever äußerst intelligent ist und mit großer Motivation neue Kommandos und Spiele lernt.

Es gibt kein Wetter, das ihm etwas anhaben kann und selbst bei Regen und Sturm besteht er auf seinen Auslauf. Am besten eignet sich diese Rasse für sportliche Familien und diejenigen, die gern Wandern gehen. Da der Hund sehr menschenbezogen ist, fühlt er sich in einer Familie mit vielen sozialen Kontakten besonders wohl. Ebenfalls versteht sich der Retriever gut mit anderen Hunden und kann hervorragend als Zweithund gehalten werden.

Die Gesundheit & Ernährung

Golden Retriever sind sportliche Tiere, aber sie lieben ebenfalls das Fressen. Alles, was Fressbar ist, wird aufgenommen. Im Gelände kann dies sehr gefährlich werden. Daher sollte dem Tier bereits im frühen Alter beigebracht werden, wann er etwas Fressbares wieder fallen lassen soll. Viele Vertreter der Rasse neigen zum Schlingen beim Fressen, was zu einem Magendreher führen kann. Daher raten Experten dazu, einen Anti-Schlingnapf zu nutzen.

Der Bewegungsbedarf des Golden Retriever wird gern unterschätzt, wodurch er zu den Hunden gehört, die schnell an Übergewicht leiden. Es ist nicht exakt zu sagen wie viel Futter der Retriever zu sich nehmen muss, da dies je nach Größe und Aktivität variiert. Ein gut genährter Retriever sollte zwischen 30 und 40 Kilogramm auf die Waage bringen.

Beim Futter sollte darauf geachtet werden, dass ein hoher Fleischanteil enthalten ist und auf Getreide verzichtet wird. Sichergestellt wird das mit Futter aus Fleischsaftgarung. Ein gutes Hundefutter besteht aus einem Fleischanteil von über 70 Prozent, während der Rest aus Gemüse, Früchten oder Kräutern besteht. Hochwertige Futtersorten aus der Fleischsaftgarung können an den detaillierten und klar verständlichen Auflistungen der Zutaten erkannt werden. Zudem sollte das Fleisch der genaue Ursprung von Innerei oder Muskelfleisch angegeben sein.

Der Helfer im Alltag

Der Golden Retriever ist, abgesehen von den gewöhnlichen Beschäftigungen, auch hervorragend als Therapiehund oder Blindenhund geeignet. Ein Therapiehund darf nicht unsicher oder ängstlich sein, sondern sollte ein geduldiges, ruhiges Wesen aufweisen. Der Goldie meistert die Ausbildung aufgrund seiner freundlichen, einfühlsamen Art mit viel Begeisterung.

Aufgrund seiner guten Nase wird er zudem gern zum Rettungshund ausgebildet oder auch für die Personen- und Sprengstoffsuche. Ebenso lassen sich die Retriever hervorragend bei der Wasserrettung einsetzen, da sie eine hohe Affinität zu Wasser haben.

Aktivitäten mit dem Golden Retriever

Der Golden Retriever ist als Familienhund bestens aufgrund seines einmaligen Charakters geeignet. Golden Retriever kommen gut mit Kindern aus und wollen als vollwertiges Mitglied der Familie angesehen werden. Jedoch sollte nie vergessen werden, dass der Retriever als Jagdhund gezüchtet wurde, um viel mit seinem Menschen an der frischen Luft zu arbeiten. Somit gehören lange Spaziergänge und ein abwechslungsreiches Training für den Retriever zum Alltag. Jeden Tag benötigt der bewegungsfreudige Hund mindestens einige Stunden an sportlichen Aktivitäten und Beschäftigungstherapie für den Geist.

Am besten sind Dummy-Training und Apportierspiele geeignet, aber auch für Agility, Bergwandern und andere Sportarten lässt sich der Golden Retriever begeistern. Die Hauptsache ist, dass sein Zweibeiner sich mit ihm ausreichend beschäftigt. Auch sollten Ausflüge an Bäche und Seen zum Programm gehören, da der Golden Retriever sehr gerne im Wasser planscht.