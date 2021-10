Der Gesunde Wachmacher

Kaffee-trinken ist für die meisten Deutschen nicht nur Gewohnheit, sondern ein Teil Lebenskultur. Das Getränk ist für sie unzertrennlich mit ihrem Alltag verbunden: beim Frühstück, bei Treffen mit Freunden oder auf der Arbeit versüßt es uns den Tag und motiviert. Was hat es mit dieser positiven Wirkung auf sich und wie kann man davon profitieren?

Der Kaffee-Konsum der Deutschen

Kaffee ist in Deutschland an der Spitze der meist getrunkenen Getränke. Mit rund 166 Litern getrunkenem Kaffee im Jahr liegt es sogar vor dem Wasser. Ca. 72 % aller Deutschen beteiligen sich an diesem Kaffee-Konsum. Damit stehen wir insgesamt auf Platz 4 der stärksten Kaffeetrinker der europäischen Länder.

Die größte Menge an Kaffee wird im Büro getrunken. Allein während der Arbeitszeit sind das durchschnittlich 3,6 Tassen Kaffee pro Kopf. Die Arbeitgeber haben darauf reagiert. 80,4 % aller klein- bis mittelständischen und 39,9 % aller Großunternehmen bieten ihren Mitarbeitern kostenlosen Kaffee an. Dafür gibt es gezielte Kaffeevollautomaten für Firmen, die gemietet werden und mit dem vollen Service an Wartung und Beratung kommen, damit die Angestellten auch stets gut versorgt sind.

Warum trinken wir Kaffee?

Der kurze Grund: Wegen seiner anregenden Wirkung. Vereint mit dem ansprechenden Aroma der gerösteten Bohnen, hat sich das Getränk vor allem deshalb verbreitet. Nach seiner Ankunft in Deutschland wurde es dort nämlich zu dem Kultgetränk unter der intellektuellen Elite, die sich in Kaffeehäusern trafen und dort unter Einfluss des Koffeins Diskussionen führten. Erst mit den Jahren wurde die Bohne auch für die normale Bevölkerung bezahlbar. Ihr Ruf als anregendes Luxusgut war zu der Zeit aber bereits etabliert.

Heute ist Kaffee-trinken für uns zu einer Art Ritual geworden. Es ist oft das Erste, was wir am morgendlichen Frühstückstisch tun, unser Aufmunterer in Arbeitspausen und der Mittelpunkt von Treffen mit Familie und Freunden bei Kaffee und Kuchen. Welche positiven Wirkungen unser Kaffee-Konsum neben dem Wachmach-Effekt noch mit sich bringt, darüber sind sich viele gar nicht bewusst.

Die positiven Effekte von Kaffee

Kaffee-Konsum wird oft als ungesund verschrien. Die Koffeinmenge und seine vermeintliche entwässernde Wirkung halten sich hartnäckig als Kritikpunkte. Dass uns der Kaffee Wasser stiehlt, und deshalb auch nicht zur Flüssigkeitsaufnahme beiträgt, ist eine Missinterpretation von einer Studie über Kaffee. Auch das Koffein ist für einen gesunden Körper erst ab einer Menge von 10 g (ca. 100 Tassen Kaffee) gefährlich, die mit einem regulären Kaffee-Gebrauch nicht erreicht wird.

Im Gegensatz dazu hat Kaffee sogar eine Vielzahl an positiven Wirkungen. Zahlreiche Studien beschäftigen sich mit dem Getränk. Schon im 18. Jahrhundert erlaubte der schwedische König Gustav III. einer Anekdote zufolge zwei zum Tode Verurteilten zu überleben, wenn sie dafür bei einem Experiment mitmachen würden.

Die Brüder waren Zwillinge und eigneten sich deshalb hervorragend für sein Vorhaben, den Kaffee als ungesund zu beweisen. Einer, der beiden musste ab sofort regelmäßig Kaffee trinken, während der andere Tee bekam. Am Ende starb der Tee-Trinker mit 83 Jahren vor dem Kaffee-Trinker.

Seitdem hat sich herausgestellt, dass drei bis vier Tassen Kaffee am Tag sich entgegen aller Befürchtungen sogar positiv auf Menschen auswirken können. In der Schmerztherapie wird Koffein genutzt, um die Blutgefäße des Körpers zu erweitern und die Wirkung von Schmerzmitteln zu verstärken. In der Behandlung von Asthma hilft es dabei, die Bronchien zu weiten und Anfälle zu mindern oder zu verhindern. Als Stimulans aktiviert es das Zentralnervensystem, die Herztätigkeit und Durchblutung.

Im privaten Gebraucht nutzen wir den Kaffee für die Bekämpfung von Müdigkeit, einen gesteigerten Antrieb und höhere Konzentration. Auch unsere Stimmung kann durch das Getränk gehoben werden. Nicht nur durch die Wirkung des Kaffees, sondern auch durch das Befolgen eines etablierten Rituals. Andere positive Effekte, die sich in Studien andeuten, ist eine Senkung des Risikos gewisser Erkrankungen. Darunter zählen:

- Alzheimer

- Depressionen

- Diabetes

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- Leberkrebs

- Parkinson und

- Schlaganfälle.

Negative Effekte von Kaffee

Ab 500 mg des täglichen Koffein-Gebrauchs zeigen sich vermehrt auch negative Effekte. Darunter gehören Angstgefühle, Schlafstörungen, Bluthochdruck und Magen-Darm-Beschwerden. Menschen mit Vorerkrankungen und Zuständen, wie sensible Mägen, magenkranke Personen, Personen mit Bluthochdruck sowie schwangere Frauen (nicht mehr als 200 mg Koffein/2-3 Tassen am Tag) sollten Vorsicht walten lassen.

Fazit

Kaffee ist mehr als nur unser tägliches Wachmach-Getränk. Es hat sich als fester Teil unserer Kultur und unseres Alltags etabliert. Wer regelmäßig 3 bis 4 Tassen Kaffee am Tag trinkt, kann davon sogar gesundheitlich profitieren. Das Getränk regt den Körper nicht nur an, es kann auch gegen diverse Erkrankungen vorbeugen. Wie immer gilt aber die Regel des richtigen Maßes. In zu hohen Mengen schlägt das Koffein auf den Magen und kann zu Bluthochdruck und Angstgefühlen führen. Wer sich an die richtigen Mengen hält, kann aber getrost Kaffee konsumieren und sich an seinen Wirkungen erfreuen.