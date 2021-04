Das sollten Sie berücksichtigen

Das Internet hat in den letzten Jahren massiv an Bedeutung hinzugewonnen und mittlerweile ist es nicht mehr aus unserem alltäglichen Leben wegzudenken. Es gibt zumindest in Deutschland praktisch kaum noch einen Menschen – ungeachtet der Altersklasse – der nicht zumindest hin und wieder vom Internet Gebrauch macht. Allerdings hat das nicht nur positive Auswirkungen und unter anderem das Aufkommen von weiteren Cyberkriminellen stellt ein Problem dar. Aus diesem Grund ist es wichtig, sich beim Surfen im Internet zu schützen. Werfen wir also einen Blick darauf, was diesbezüglich berücksichtigt werden sollte.

Nutzen Sie VPN

Eine der besten Möglichkeiten, um sich beim Surfen im Internet zu schützen, ist das Nutzen einer VPN Verbindung. Durch VPN wird die eigene IP-Adresse verschleiert und das Surfen erfolgt durch eine Art Tunnel, was es Cyberkriminellen praktisch unmöglich macht, persönliche Daten zu stehlen oder anderweitig Probleme zu bereiten. Das Nutzen eines VPN ist legal und es gibt sowohl kostenpflichtige als auch kostenlose Angebote.

Achten Sie auf Updates des Browsers

Browser wie Chrome, Firefox und Safari sind essenziell, damit wir überhaupt im Internet surfen können. Allerdings können sie unter bestimmten Umständen ein Sicherheitsrisiko darstellen, weswegen es wichtig ist, penibel auf Updates zu achten. Sobald ein Update des Browsers zur Verfügung steht, sollte dieses sofort durchgeführt werden, um potenzielle Sicherheitslücken zu schließen. Tatsächlich sind Updates in gewisser Hinsicht ein Grundpfeiler für die IT-Sicherheit und das gilt nicht nur für Browser, sondern auch für Betriebssysteme sowie diverse weitere Softwares.

Gehen Sie vorsichtig mit Links um

Beim Surfen im Internet werden wir immer wieder mit Links konfrontiert, aber einfach darauf zu klicken, ist nicht zu empfehlen. Gerade bei Webseiten, denen Sie nicht zu 100 % vertrauen können, sollten Sie bei Links besser skeptisch sein. Sollte es sich gar um Links in E-Mails handeln, ist besondere Vorsicht geboten. Schließlich können Sie nicht wissen, wohin Sie der Link weiterleitet und im schlimmsten Fall laden Sie am Ende ein Schadprogramm herunter, das ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstellt. Überprüfen Sie also lieber mehrmals, ob es sich um einen vertrauenswürdigen Link handelt und vermeiden Sie bei Unsicherheit ein Draufklicken.

Verwenden Sie ein Antivirenprogramm

Antivirenprogramme gibt es viele und im Grunde müssen Sie nicht einmal eine kostenpflichtige Version erwerben, um sich vor Gefahren beim Surfen zu schützen. Allerdings ist es wichtig, dass eine Option für sicheres Surfen vorliegt. Ein gutes Antivirenprogramm sollte beispielsweise in der Lage sein, potenziell gefährliche Webseiten auszumachen und bereits vorhandene Bedrohungen zu beseitigen.

Setzen Sie auf gute Passwörter

Beim Surfen werden Sie wahrscheinlich immer wieder auf Plattformen oder Portalen unterwegs sein. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber Sie sollten stets auf sichere Passwörter setzen. Noch immer gibt es viele Deutsche, die offensichtliche Passwörter nutzen, was jedoch ein Problem darstellen kann, da sich solche leicht von Bots knacken lassen. Achten Sie also nicht nur auf eine ausreichende Länge, sondern nutzen Sie neben Groß- und Kleinschreibung auch Sonderzeichen und Zahlen.



