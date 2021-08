Welche Rolle spielt die Zeit

Das Leben ist von Nachrichten dominiert. Für so manchen gehört es zum Alltag, dass nach einem arbeitsreichen Tag die Nachrichten im Fernsehen zusammen mit den übrigen Familienmitgliedern angeschaut wird. Allerdings ist diese Tradition am Aussterben, denn niemand hat heute mehr die Geduld, um auf die Nachrichten zu warten. Jeder möchte heute die News aus aller Welt häppchenweise um am besten sofort serviert bekommen.



Das Smartphone stellt heute gewissermaßen den heißen und immer aktiven Draht in die Welt dar. Viele Nutzer greifen heute auf Push-Nachrichten zurück, um ja als einer der ersten von den Neuigkeiten zu erfahren. Die Dichte an Informationen nimmt Jahr für Jahr zu und dabei stellt sich die Frage, ob es bei Nachrichten tatsächlich um die Quantität und nicht vielmehr um die Qualität geht?

Wichtig wird die Frage vor allem dann, wenn man sich den Inhalt der durchschnittlichen Nachricht genauer anschaut. Einzig lokale Nachrichten scheinen heute noch einen positiven Unterton zu haben. Was man allerdings aus der restlichen Welt erfährt, das macht in den meisten Fällen traurig oder ruft sogar Entsetzen vor. Leider verfehlen selbst die erschreckendsten Nachrichten heute immer mehr ihren Zweck. Der durchschnittliche Rezipient ist oftmals abgestumpft und dem dauerhaften Negativen gegenüber verdrossen. Leider lässt sich auf diese Art und Weise kaum mehr ein hochwertiger Journalismus anbieten. Gute Reportagen und investigativer Journalismus kosten viel Zeit und Geld. Außerdem ist die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Lesers, Zuhörers oder Zuschauers heute so kurz wie noch nie. Auf kurze, schlagzeilenartige Informationen kann man sich noch einlassen, doch auf gut geschriebene Reportagen, die oftmals mehrere Seiten füllen und für deren Entstehung oftmals mehrere Jahre investiert wurde, hat heute kaum einer mehr Lust.

Wie entkommt man dem ungefilterten Informationswust?

Zuerst muss sich der Empfänger von Nachrichten seiner Möglichkeiten bewusst sein. Das mächtigste Werkzeug, das einem zur Verfügung steht, ist das eigene Smartphone. Dieses ist zumeist sogar während der Schlafenszeit griffbereit, schließlich will man nicht den Anschluss verlieren.

So mächtig das Smartphone, mit seiner dauerhaften Verbindung in das Internet auch ist, so gefährlich kann es auch sein. Wer sein Datenvolumen richtig nutzen möchte, der muss verhindern, dass die Nachrichten ungefiltert auf einen einprasseln. Zudem muss man aber gleichzeitig das Augenmerk darauf legen, dass man nicht in eine der stark verrufenen Filterblasen abrutscht. Ist man einmal in einer solchen Blase gefangen, die sich aus klugen Algorithmen, die das Nutzerverhalten dauerhaft analysieren, bildet, dann ist ein entkommen schwer.



Als Nutzer hat man nicht nur die Aufgabe, das zu bewerten und einzuordnen, was man in den Nachrichten hört, sondern man muss auch das Medium und dessen Arbeitsweise immer wieder hinterfragen. Im Internetzeitalter spielt die Zeit die wichtigste Rolle und genau aus diesem Grund muss man selbst zu einem engmaschigen Filter für Informationen werden. Podcasts, Longreads, das Scrollytelling, Apps, interaktive Webseiten, Videoplattformen - die Chancen, sich mit Informationen in hoher Qualität zu versorgen, sind beinahe unendlich. Wer variiert und des Öfteren etwas Neues ausprobiert, der bekommt schnell eine neue Perspektive und eine solche ist gerade beim heutigen Infoüberfluss immer erfrischend.