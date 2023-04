Gefährliche Doppelgänger Bärlauch oder Giftpflanze? Was bei der Unterscheidung hilft

Für viele gehört es zum Frühling einfach dazu: In den Wald ziehen und dort Bärlauch für köstliches Pesto oder Dips sammeln. Man sollte aber lieber doppelt prüfen, was da in Tüte oder Körbchen wandert.