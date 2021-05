das Mittel für ein besseres Google-Ranking

Besseres Google-Ranking mit Backlinks

Die Suchmaschinenoptimierung hat sich in den letzten Jahren als effektives Tools entwickelt, um die Umsätze der Unternehmen langfristig zu steigern. Die Aufgabengebiete dieser Marketingstrategie sind umfassend, doch vor allem den Backlinks wird eine besonders große Bedeutung beigemessen. Im folgenden Artikel erklären wir Ihnen, was es mit den Backlinks auf sich hat und wie Sie diese nutzen können, um Ihr Google-Ranking zu verbessern.

Was genau versteht man unter Backlinks?

Als Backlink wird ein Link bezeichnet, der von einer fremden Webseite auf die eigene Homepage zurückverweist. Diese Verweise tragen auch den Namen Inbound Links. Sie werden in Artikel, Blogbeiträge und Ratgeberkampagnen eingebaut und fungieren als Vertrauensbeweis und Weiterempfehlung.

Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass eine Seite mit vielen Backlinks ein höheres Ranking in Google erzielen kann. Doch es darf nicht vergessen werden, dass es Verweise gibt, welche das Linknetzwerk schwächen können.

Welche Arten gibt es?

Backlinks werden in zwei unterschiedliche Gruppen kategorisiert:

Interne Links: Ein Verweis von einer Unterseite der eigenen Homepage auf eine andere Unterseite der eigenen Webseite. Externe Links: Verbindung einer fremden Domain mit der eigenen Webseite mittels Verlinkung.

So wichtig sind Backlinks für Suchmaschinen wie Google

Wenn eine Suchanfrage gestartet wird, greift Google auf die Hilfe seines Index zurück, um Webseiten mit den gewünschten Keywords vorzuschlagen. Dementsprechend setzten Webhoster vor dem Jahre 2012 darauf, möglichst viele Keywords in die Webseite einzupflegen. Infolgedessen sank die Nutzerfreundlichkeit der Seiten, da die Inhalte nur schwer lesbar wurden.

Um dem entgegenzuwirken, entwickelte Google das Penguin-Update, welches neue Rankingfaktoren etablierte und die Webseiten neu bewertete. Internetseiten mit einer unnatürlich hohen Anzahl an Keywords wurden abgestraft und rutschen im Ranking stark ab. Im Gegensatz dazu stieg die Relevanz von qualitativ hochwertigen Backlinks an und gilt seit jeher als Grundkriterium für eine gute Sichtbarkeit im World Wide Web. Eine dichte und gute Backlink Struktur ist jedoch mit viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden. Aus diesem Grund setzen viele Unternehmen auf eine schnellere und einfachere Methode: Backlinks kaufen bei Trustfactory.bz. Mit ausgeklügelten Strategien und Techniken werden Inbound Links gesetzt und Maßnahmen ergriffen, die den Rang in der Suchmaschine verbessert.

Das macht gute Backlinks aus

Die Suchmaschine Google ist den Tipps und Tricks der Webmaster mittlerweile auf die Schliche gekommen und straft einen künstlichen Linkaufbau umgehend ab. Darüber hinaus wird allerdings nicht nur Wert auf die Quantität der Backlinks gesetzt, sondern auch die Qualität spielt eine entscheidende Rolle:

Relevanz

Von herausragender Bedeutung ist die Themenverwandtschaft. Google strebt danach, den Usern einen echten Mehrwert zu liefern. Sie sollen interessante Fakten erfahren und mithilfe einer Webseite ihr Wissen vertiefen können. Backlinks sollen zu relevanten Themen weiterverweisen und somit einen wirklichen Bezug zu den dargestellten Inhalten aufweisen.

Domain Authority

Je stärker die Seite ist, die eine Verlinkung zur Verfügung stellt, desto wirkungsvoll ist auch der Backlink. Bewertungskriterien sind:

Das Alter der Webseite Anzahl der internen und externen Links Qualität der eigenen Rückverweise

Natürlichkeit

Wie bereits angesprochen, werden Verlinkungen als Empfehlung gesehen. Mithilfe von Backlinks wolle Google auf natürliche Art und Weise seriöse Webseiten ausfindig machen können. Entsteht nun allerdings der Eindruck, dass in relativ kurzer Zeit eine Menge an Backlinks generiert wurde, dann leidet die Vertrauenswürdigkeit der Seite. Folglich wirkt sich dies negativ auf das Google Ranking aus.

Darüber hinaus müssen auch die Ankertexte clever gewählt werden. URL-Links wirken wenig einladend und sollten vermieden werden. Stattdessen bietet es sich an, den Ankertext in den Fließtext einzuarbeiten.

Traffic

Weiterhin wird auch bewertet, ob die verlinkende Seite über eine große Anzahl an echten Leads verfügt. Denn je höher der Traffic ist, desto mehr Link-Kraft wird automatisch an die verlinkte Seite übertragen.

Platzierung

Link-Kraft kann nur entstehen, wenn der Backlink clever platziert wurde. Es wird beispielsweise davon abgeraten, die Verlinkung auf die Startseite, in den Footer oder die Menüleiste einzubauen. Besser ist es, den Rückverweis in Artikeln und relevanten Unterseiten zu positionieren.

Länge des Contents

Zu guter Letzt zählt für Google auch die Länge der Inhalte. Ein ausführlicher, umfangreicher Text verspricht den Besuchern Mehrwert und einen Wissensgewinn. Dementsprechend wird empfohlen, den Backlink in Ratgeber oder Artikel zu veröffentlichen, die qualitativ hochwertig geschrieben sind und über eine gute Länge verfügen.