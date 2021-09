Wichtige Regeln und Ratschläge bei Stau

In der Fahrschule lernen eigentlich alle, die einen Führerschein machen, die wichtigsten Regeln, die bei Stausituationen gelten. Doch wie bei so vielen anderen Verkehrsregeln, können sich viele Autofahrer nicht immer alle Details merken.

Außerdem gibt es Sonderfälle und Ausnahmesituationen, auf die selbst im Fahrunterricht nicht immer konkret eingegangen wird. Selbst, wenn gerade zurzeit und sogar um Weihnachten herum eher weniger auf den Straßen los sein dürfte als üblich, kann es nicht schaden, sich einmal wieder einen Überblick zu verschaffen: Was ist bei einem Stau zu tun? Wie verhält man sich so, dass der Stau sich möglichst schnell auflöst? Und wie bildet man eigentlich am besten eine Rettungsgasse? Diese und viele weitere Fragen beantwortet folgender Beitrag.

Regeln, die bei jedem Stau gelten

Vorausschauend fahren

Nicht nur für das Autofahren bei „normalem“ Verkehr, sondern insbesondere natürlich auch bei Stau, ist es enorm wichtig, vorausschauend zu fahren. Viele Verkehrsteilnehmende sind bei ersten Anzeichen von Stau sofort genervt, stützen den Kopf auf die Hand und schalten in einen geistigen „Automatikmodus“. Dabei wird der Verkehr oft nicht mehr genau beobachtet und es wird nur noch mechanisch gebremst und Gas gegeben.

Stattdessen ist es wichtig, bei Stauzeichen langsam abzubremsen und genau auf die Autos vor, aber auch im Rückspiegel auf die nachkommenden Autos zu achten. Unfälle, die in Staus geschehen, sind keine Seltenheit und meistens sind sie auf nachlässige Fahrweisen aufgrund von Ungeduld und Unachtsamkeit zurückzuführen.

Das Radio einschalten

Es ist nur ein einfacher, schneller Handgriff, dieser aber kann eine Menge Zeit und damit bekanntermaßen auch Geld, vor allem aber Stress sparen. Wer bereits in der Ferne einen Stau erkennt oder natürlich auch, wer sich bereits mitten in einem Stau befindet, sollte schleunigst das Radio einschalten. Fast alle Sender bringen regelmäßige Staumeldungen und Streckenupdates. Über diese werden Autofahrer*innen oft auch alternative Strecken vorgeschlagen, mit denen der Stau zu umgehen ist.

Praktisch ist auch, dass die Sender in der Regel über aktuelle Informationen zur etwaigen Staulage und zu den genauen Stauursachen verfügen. Anhand dieser Informationen kann abgeschätzt werden, wie lange man etwa noch im Stau steht und ob es dann sinnvoll ist, auf eine andere Straße auszuweichen. Außerdem wird das Warten erträglicher, wenn nicht ständig die Hoffnung da ist, dass es ja gleich wieder vorangehen könnte. Wer sich auf eine bestimmte Wartezeit einstellt, kommt besser mit dem Warten klar.

Warnblinker und dann Radio einschalten, wenn man sich einem Stau nähert. Foto: stock.adobe.com © benjaminnolte

Übrigens ist das Radio sowohl unterwegs im Auto, als auch in den eigenen vier Wänden immer noch das „Hauptwarnmittel“ überhaupt. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt daher, stets ein batterie- bzw. akkubetriebenes Rundfunkgerät und Reservebatterien oder ein Kurbelradio, Solarradio oder Autoradio zur Hand zu haben.

Warnblinkanlage einschalten

Um nachkommende Autos zu warnen ist es übrigens erlaubt und ratsam, die Warnblinkanlage kurz einzuschalten, wenn man sich dem Anfang eines Staus nähert. Sobald von hinten aufgeschlossen wurde, kann diese dann auch wieder ausgeschaltet werden.

Die Nutzung der Warnblinkanlage zur Warnung vor Gefahren ist in den Paragraphen 15, 15a und 16 der Straßenverkehrsordnung geregelt. Dort heißt es:

„Im Übrigen darf außer beim Liegenbleiben (§ 15) und beim Abschleppen von Fahrzeugen (§ 15a) Warnblinklicht nur einschalten, wer Andere durch sein Fahrzeug gefährdet oder Andere vor Gefahren warnen will, zum Beispiel bei Annäherung an einen Stau oder bei besonders langsamer Fahrgeschwindigkeit auf Autobahnen und anderen schnell befahrenen Straßen.“ StVO

Das bedeutet im Umkehrschluss auch: Wer beispielsweise mal kurz am Rand der Autobahn hält, um zu urinieren oder Sonstiges zu erledigen und dabei das Warnblinklicht einschaltet, muss, wenn er denn erwischt wird, mit einem Bußgeld rechnen.

Im Auto bleiben

Gerade längere Staus, die sich vielleicht sogar über mehrere Stunden hinziehen – was etwa bei Unfällen in Tunneln oder Ähnlichem vorkommt – verleiten schnell dazu, zwischendurch einmal auszusteigen und sich kurz die Füße zu vertreten.

Allerdings ist es auch bei Stau immer verboten, die Fahrbahn zu betreten. Verstöße werden mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von zehn Euro geahndet. Schlimmstenfalls übersieht ein anderer Autofahrer einen auch noch und fährt einen an.

Bei einer Vollsperrung der Autobahn sieht die Polizei zwar in manchen Fällen von einer Anzeige ab, allerdings sollte genau geschaut werden, dass der Verkehr wirklich völlig ruht. Auch hier kann das Radio eine wichtige Informationsquelle sein. Wichtig ist dann außerdem, dass man auf keinen Fall Rettungskräfte behindert. Außerdem ist es natürlich sinnvoll, sich nicht allzu weit vom Fahrzeug zu entfernen, damit man schnell wieder einsteigen und weiterfahren kann, sobald sich der Stau auflöst.

Ausreichend Abstand halten

Teil des aufmerksamen Fahrverhaltens während Stausituationen ist es auch, immer mindestens zwei Wagenlängen Abstand zum Vordermann zu halten. Drei bis vier Wagenlängen sind sogar noch besser. Sonst kommt es schneller zu Auffahrunfällen, als man denkt.

Die wenigsten halten ausreichend Abstand in Staus. Foto: stock.adobe.com © Friedberg

Oft halten sich die anderen Verkehrsteilnehmenden vor, hinter und neben einem nicht an diese Abstände. Dann entsteht bei vielen das Gefühl, dass sie es den anderen gleichtun müssen, um etwa nicht unangenehm aufzufallen. Allerdings ist nur zu raten, jegliche Gedanken in diese Richtung auszublenden. Schließlich handelt man hier bewusst, um das Wohl aller zu schützen und zu einem möglichst schnellen Auflösen des Staus beizutragen. Gerade auch hinter LKWs ist ein ordentlicher Abstand wichtig. Sollte es trotz Warnblinker doch einmal dazu kommen, dass von hinten jemand auffährt, weil er unaufmerksam war und sollte man mit dem eigenen Auto unter den Aufbau des LKWs gedrückt werden, kann es lebensgefährlich werden. Dann hilft mitunter nur noch, angeschnallt zu bleiben, den Körper fest in den Sitz und den Kopf gegen die Kopfstütze zu pressen.

Gemeinsam eine Rettungsgasse bilden

Die sogenannte Rettungsgasse, also ein Durchfahrbereich, der von allen Verkehrsteilnehmenden gebildet wird, damit Rettungskräfte im Falle eines Unfalls so schnell wie möglich am Unfallort sind, kann in Stausituationen über Leben und Tod entscheiden. Oft sind es Sekunden, die bei der Rettung von Schwerverletzten zählen.

Wenn Verzögerungen durch Autos stattfinden, die sich erst bewegen, wenn die Rettungswägen schon kurz hinter ihnen sind, geht das auf Kosten der Gesundheit eventueller Unfallopfer. Außerdem drohen sogar Strafen für diejenigen, die keine Rettungsgasse für Ärzte und Helfer bilden. Mitunter kann die Strafe sogar ein Freiheitsentzug sein.

In vielen Stausituationen fällt es Autofahrenden aus verschiedenen Gründen dennoch schwer, eine Rettungsgasse zu bilden. Das gilt vor allem auch für mehrspurige Autobahnen. Allerdings gibt es hierfür eine einfache Regel: Alle Verkehrsteilnehmer auf dem linken Fahrstreifen fahren möglichst weit an den linken Rand Richtung Leitplanke. Alle Verkehrsteilnehmer auf den anderen Spuren wichen so weit wie möglich nach rechts aus – egal, wie viele Spuren das sind. So entsteht die Rettungsgsasse im besten Fall immer zwischen der linken, der schnellsten Überholspur, und der Spur rechts daneben.

Den Standstreifen freihalten

Es kommt nicht selten vor, dass ein durch die Wartezeit im Stau genervter Verkehrsteilnehmer auf die Idee kommt, die Rettungsgasse oder den Standstreifen zu nutzen, um an den anderen Autos vorbeizufahren. Gerade auch die Methode, sich hinter ein auf der Rettungsgasse fahrendes Einsatzfahrzeug zu „hängen“ und in dessen Windschatten mitzufahren, sieht man immer wieder. Nicht nur ist so ein Verhalten natürlich verboten und wird mit Strafen sanktioniert (mindestens 320 Euro Buße und zwei Punkte in Flensburg), es ist auch extrem gefährlich.

Der Standstreifen muss auch beim Stau freibleiben – und darf auch nicht zum kurzen Aussteigen für die Pinkelpause dienen. Foto: stock.adobe.com © Kara

Man stelle sich nur vor, es öffnen sich Türen anderer Verkehrsteilnehmer, die kein Blaulicht hören und deshalb nicht nach hinten schauen. Oder es scheren irgendwelche Autos aus, um ihre Position zu korrigieren. Oder aber andere Autos biegen regulär ab und die Wege kreuzen sich. Dann kommt es im Stau zu weiterem Staupotenzial und schlimmstenfalls zu Unfällen.

Wer beobachtet, dass jemand sich im Stau falsch verhält, sollte trotzdem nicht laut hupen und sich aufregen. Der oder diejenige wird bestenfalls die Konsequenzen für sein/ ihr Verhalten tragen müssen und sich nächstes Mal an die Regeln halten. Man sollte sich vor allem nicht verlocken lassen, es den Verkehrssündern gleichzutun!

Gleichmäßiges Tempo halten

Die bereits genannten mehreren Wagenlängen Abstand sollen auch ermöglichen, dass alle Verkehrsteilnehmenden in etwa das gleiche Tempo im Stau fahren können. Dieses sollte bestenfalls nicht über 130 km/h liegen – was bei Staus in der Regel sowieso gar nicht möglich ist. Außerdem ist es wichtig, gleichmäßig zu fahren. So entsteht ein „kollektives Mitschwimmen“ im Verkehrsstrom, wodurch verhindert wird, dass die Stausituation sich weiter verschlimmert.

Richtig abbremsen

Sanft abbremsen und kontrolliert wieder anfahren ist in Staus besonders wichtig. stock.adobe.com © Asawin

Wer auf einen Stau zukommt, sollte seine Geschwindigkeit rechtzeitig und ebenfalls gleichmäßig verringern. Panik und ein daraus resultierendes starkes Abbremsen sind tunlichst zu vermeiden, da von hinten Herannahende die Situation oft noch gar nicht absehen können und es dann zu Unfällen kommen kann.

Wer sich selbst einer eher uneindeutigen und unübersichtlichen Situation im Verkehr ausgesetzt sieht, bremst lieber einmal zu viel ab und ist übervorsichtig. Sonst kommt es mitunter dazu, dass der Vordermann eine Vollbremsung hinlegt und man selbst nicht mehr in der Lage ist, schnell genug abzubremsen.

Im Stau und stockenden Verkehr selbst gilt natürlich ebenfalls, dass, wenn nötig, sanft abgebremst und auch nur langsam und kontrolliert wieder angefahren werden sollte.

Reißverschlussverfahren nutzen

Für alle, die sich nicht mehr erinnern können, kurz zur Auffrischung: Das Reißverschlussverfahren oder auch Reißverschlusssystem beschreibt eine Art, wie sich Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr einzuordnen haben, um den Verkehr auf beiden betroffenen Fahrbahnen flüssig zu halten. Wenn zwei Fahrspuren zusammengeführt werden, wie dies bei Staus oftmals der Fall ist, muss das Reißverschlussverfahren von allen Verkehrsteilnehmern berücksichtigt werden.

Das heißt, dass alle, die sich auf der freien, befahrbaren Spur befinden, immer ein Auto von der blockierten Spur einfädeln lassen und dann fahren können. Dadurch fährt immer abwechselnd ein Auto links und dann wieder ein Auto rechts.

In Deutschland ist es gesetzlich geregelt, dass anderen Verkehrsteilnehmern das Einordnen ermöglicht wird. Wer das missachtet, muss mit einem Verwarngeld in einer Höhe von zwanzig Euro rechnen.

Übrigens gilt das Reißverschlussverfahren nicht am Ende des Beschleunigungsstreifens auf Autobahnen. Wer sich hier einfach in den fahrenden Verkehr eindrängelt, muss nicht nur ebenfalls mit einer Strafe rechnen, er gefährdet vor allem sich und alle anderen Verkehrsteilnehmenden.

Sonderregeln für Motorradfahrer?

Manch ein/e Motorradfahrende/r ist der Meinung, dass er sich durch die Autos und Lastkraftwagen ja einfach hindurchschlängeln kann und damit niemanden behindert und schneller ans Ziel kommt. Möglich ist das natürlich und oft stört es die anderen Verkehrsteilnehmer auch nicht. Erlaubt ist es allerdings dennoch nicht.

Wer es doch riskiert, muss mit einer Geldbuße in Höhe von einhundert Euro rechnen. Zusätzlich gibt es einen Punkt in Flensburg. Auch Motorräder dürfen also nur überholen, wenn der Verkehr sich insgesamt wieder in Bewegung setzt.

Weitere Ratschläge

Motorradfahrer dürfen sich nicht an den anderen Verkehrsteilnehmern im Stau vorbeidrücken. Foto: stock.adobe.com © disq

Ob im Stau oder nicht, telefoniert werden darf im Auto nur mittels Freisprecheinrichtung. Die einzige Ausnahme tritt ein, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Dann darf das Handy auch in der Hand am Ohr gehalten werden. Wer diese Regelung missachtet, zahlt zwischen 100 und 200 Euro Buße.

Es ergibt wenig Sinn, bei Staus ständig die Spuren zu wechseln. Manchmal bekommt man das Gefühl, dass es immer auf der anderen Spur schneller geht, als auf der eigenen. In den meisten Fällen gleichen sich diese Unterschiede im Laufe des Staus aber wieder aus. Außerdem nervt es andere Verkehrsteilnehmende nur, wenn man sich ständig neu einfädeln muss.

Stausituationen auf der Autobahn

Was als erstes zu tun ist

Einiges wurde zu Autobahnen nun schon gesagt oder gilt für alle Straßen in gleichem Sinne. Dennoch sollte man sich aufgrund der erhöhten Gefahr gefährlicher Unfälle das sofortig richtige Verhalten bei Staus auf Autobahnen besonders gut einprägen:

Zunächst ist bei Stauverdacht sofort der Warnblinker einzuschalten.

Es wird vorsichtig abgebremst, bis man sich dem Anfang des Staus und dem Vorausfahrenden auf etwa drei bis vier Wagenlängen genähert hat.

Der Warnblinker bleibt an, bis das Fahrzeug hinter einem zum Stillstand gekommen ist, bzw. ebenfalls die Warnblinkanlage eingeschaltet hat.

Das Radio wird angeschaltet, um über Details zum Stau aufgeklärt zu werden.

Es wird gleichmäßig und vorsichtig weitergefahren, nicht zu stark abgebremst und auf keinen Fall ausgestiegen.

Rechts überholen erlaubt?

Für das Überholen in Stausituationen gibt es gerade für Autobahnen eine wichtige Ergänzung: Sollte der Verkehr auf der linken Fahrspur völlig stehen oder sich mit höchstens 60 km/h bewegen, darf in Staus auch rechts überholt werden. Allerdings darf die Geschwindigkeitsdifferenz zur eigenen Spur maximal 20 km/h betragen.

Der Standstreifen

Wie bereits erwähnt, darf der Standstreifen selbstverständlich nicht benutzt werden, um an all den anderen Verkehrsteilnehmenden vorbeizufahren. Wer dies doch tut, zahlt siebzig Euro, wenn die Polizei einen erwischt. Auch ist es natürlich verboten, auf der Autobahn zu wenden oder rückwärtszufahren, um etwa noch zu einer Ausfahrt zurückzukommen und dort abfahren zu können. Weist einen die Polizei hierzu nicht an, um eine besonders drastische Stausituation ohne baldige Auflösung zu erreichen, ist bei derartigem Fehlverhalten mitunter sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und dem Entzug der Fahrerlaubnis zu rechnen.

Aussteigen bei besonders langen Staus auf der Autobahn? Bitte nur an Raststätten. Foto: stock.adobe.com © Peter Maszlen

Von Raststätten und Pinkelpausen

Staus können sich durchaus über ein, zwei oder gar mehr Stunden hinziehen. Da kommt es bei vielen gerne zu verstärktem Harndrang. Der Standstreifen ist allerdings, wie bereits mehrfach erwähnt, absolut tabu.

Daher muss bis zum nächsten Rastplatz oder der nächsten Raststätte gewartet werden. Wichtig ist, dass sich bereits zu Beginn der Abbiegespur auf dem Verzögerungsstreifen eingeordnet wird. Dann lässt sich die Situation auf dem Rasthof am besten einschätzen. Auch hier gilt dann, dass langsam und vorsichtig angefahren und auf keinen Fall mehr überraschend zurück auf die Autobahnspur gewechselt wird. Grundsätzlich nähert man sich einer Autobahnraststätte am besten wie einer innerstädtischen Tankstelle. Andernfalls fährt man mitunter auch in unbeleuchtete Fahrzeuge oder gefährdet gar herumlaufende Personen, die vielleicht im Dunkeln nicht gut zu sehen waren.

Stau im Tunnel – Was nun?

Was als erstes zu tun ist

Staut es sich in Tunneln, ist das für viele Menschen eine beängstigende Situation. Nicht nur Klaustrophobiker haben in Tunneln bei einem Stau erhöhte Angst oder verfallen gar in Panik. Psychologen haben ermittelt, dass Straßentunneln vielen Menschen ein ungutes Gefühl geben. Ganze zehn Prozent aller Autofahrer, so die Einschätzung des Psychologen Andreas Mühlberger von der Universität Würzburg, leiden in Tunneln unter Symptomen, wie einem starren Blick, Beklemmung, feuchten Handflächen und häufiger blinzelnden Augen. Aus diesem Grund gehen sie Tunnelfahrten, wenn möglich, am liebsten aus dem Weg.

Kommt es dann auch noch zu einem Stau, bricht besonders schnell Panik aus. Dieser lässt sich zumindest durch das Wissen über ein richtiges Verhalten bei Staus in Tunneln ein wenig entgegenwirken.

Zunächst ist natürlich auch hier der Warnblinker einzuschalten.

Anschließend nähert man sich besonders vorsichtig dem vorausfahrenden Fahrzeug und hält mindestens drei Wagenlängen Abstand.

Besonders wichtig ist es, den Motor im Tunnel abzustellen, wenn das Fahrzeug völlig zum Stehen kommt.

Überholt wird im Tunnel gar nicht mehr.

Anschließend wird auch hier das Radio eingeschaltet. Zusätzlich werden oft über Schilder Informationen eingeblendet, weshalb sich stets im Tunnel umzuschauen ist.

Anweisungen abwarten und beobachten

Bevor nicht übers Radio, entsprechende Hinweisschilder oder Anweisungen von Polizeikräften im Tunnel Anweisungen durchgegeben wurden, müssen alle Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen bleiben.

Meist kann über den UKW-Rundfunk (Rundfunk auf Ultrakurzwelle) ein Programm empfangen werden, das die Gefahrenmeldungen der Tunnelzentrale immer sofort durchgibt. Hier genau hinzuhören, ist wichtig, um die Gesundheit aller zu schützen.

Staus in Tunneln können besonders beängstigend sein. stock.adobe.com © s.narisawa

Richtig verhalten bei Feuer- und Rauchentwicklung

Wer Rauch oder gar explizite Feuerentwicklung beobachtet, darf und sollte sein Fahrzeug sofort verlassen. Dann gilt es, den nächsten Fluchtausgang im Tunnel mittels entsprechender grün-weißer Schilder zu suchen und sich aus dem Tunnel zu entfernen.

Sollte die Sicht besonders schlecht sein, kann sich notfalls an der Tunnelwand entlanggetastet werden, bis ein Notausgang erreicht wird. Wichtig ist auch hier, nicht in Panik zu verfallen, damit alle unbeschadet aus dem Tunnel finden und sich nicht gegenseitig verunsichern.

Stau bei extremen Wetterbedingungen

Auch extreme Wetterlagen können die Bedingungen während eines Staus verschärfen. Es ist sinnvoll, sich auch hierfür einige Dinge einzuprägen.

Bei extremer Hitze im Sommer gilt Folgendes:

Vor längeren Autofahrten immer kontrollieren, ob die Klimaanlage funktioniert, damit es im Falle eines Staus im Auto nicht zu heiß wird.

Am besten Fahrten in den Morgen- oder Abendstunden einplanen, um nicht in die starke Mittagshitze zu gelangen.

An den Seitenscheiben Sonnenschutz anbringen – vor allem, wenn Mitfahrer und insbesondere Kinder mit an Bord sind.

Ausreichend trinken! Mindestens drei Liter sollte jeder bei einer langen, heißen Autofahrt zu sich nehmen, um nicht zu dehydrieren.

Genügend Wasser zum Trinken auch für mehrere Stunden Aufenthalt im Auto dabeihaben. Die Getränke sollten nicht zu kühl sein, da der Körper sonst durch den Temperaturausgleich anfängt zu Schwitzen.

An sehr kalten Wintertagen wiederum können diese Tipps hilfreich sein:

Kalte Winter machen lange Staus noch unangenehmer. stock.adobe.com © Petair