Köln - Dacia wagt sich in die SUV-Mittelklasse und will mit dem Bigster eine billigere Alternative zu Autos wie VW Tiguan & Co bieten. Der große Bruder des Duster kommt im Mai in den Handel und startet bei 23.990 Euro, teilte der Hersteller mit. Damit macht die rumänische Renault-Tochter einmal mehr das günstigste Angebot im Segment und unterbietet den Bestseller aus Wolfsburg um rund 15.000 Euro.

Genauso robust und bullig gezeichnet wie der Duster, streckt sich der Bigster um rund 20 Zentimeter auf 4,57 Meter und bietet bei 2,70 Metern Radstand mehr Platz: Hinten sitzt man laut Dacia bequemer und der Kofferraum fasst 667 bis 1.937 Liter.

Motorenpalette mit Benziner und Flüssiggas-Umrüstung

Auch bei den Motoren legt Dacia nach: So bieten die Rumänen neben dem 1,2-Liter-Benziner mit 96 kW/131 PS, Mild-Hybrid-Technik, Front- oder Allradantrieb erstmals auch eine Version mit 103 kW/140 PS an – auf Wunsch auch mit Flüssiggas-Umrüstung.

Neue Top-Motorisierung ist ein Hybrid mit 115 kW/155 PS Systemleistung und einem 1,4 kWh großen Pufferakku, der auf kurzen Strecken auch rein elektrisch fährt. Alle Versionen erreichen bis zu 180 km/h und Verbrauchswerte zwischen 4,7 und 5,5 Litern, das entspricht einem CO2-Ausstoß von 106 bis 124 g/km.