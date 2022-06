Spritpreise: ADAC-Auswertung zeigt, wann Tanken am günstigsten ist

Die Preise an den Tankstellen schwanken im Laufe des Tages stark. Der ADAC hat nun herausgefunden, wann Tanken am günstigsten ist.

Halle (Saale)/DUR/jsp - Im Laufe des Tages schwanken die Spritpreise stark. Die Preisbildung wird für Autofaher undurchsichtig und die Mineralölkonzerne so ihren Gewinn anzukurbeln.

Über den gesamten Monat Mai 2022 hat der ADAC die Preise an den rund 14.000 Tankstellen in Deutschland beobachtet und ausgewertet. So wurde erkennbar, wann Tanken am günstigsten und wann es am teuersten ist.

Wann ist Tanken besonders teuer: Untersuchung bringt eindeutiges Ergebnis

Am teuersten ist Kraftstoff morgens, um kurz nach 7 Uhr. Weitere Preisspitzen folgen um 10 Uhr, um 13 Uhr, 16 Uhr, 20 Uhr und ab 23 Uhr. Nachts bleiben die Preise meist über einen längeren Zeitraum konstant.

Am niedrigsten sind die Preise in der Zeit zwischen 20 und 22 Uhr. Vergleichbar günstig ist es auch zwischen 18 und 19 Uhr. Zu diesen Zeiten liegt der Preis für Diesel rund 16 Cent unter dem teuersten Tagespreis.

Wann ist Tanken billiger? Richtiger Zeitpunkt spart bares Geld

Fahrzeughalter, die Diesel tanken, können anhand der Auswahl des richtigen Zeitpunkts viel Geld sparen. Bei einem Ersparnis von 16 Cent pro Liter und einem Tankvolumen von 50 Liter können die Fahrer mit nur einer Tankfüllung bereits rund acht Euro einsparen.

Etwas weniger ist es bei Fahrzeugen, die mit Benzin betankt werden. Durchschnittlich können Fahrzeughalter nur rund zehn Cent pro Liter sparen.

Benzinpreise untersucht: Preise schwanken mehr als im Jahr 2021

Auch im vergangenen Jahr hat der ADAC die Preise an den Tankstellen untersucht. Im Jahr 2021 war die Preisspanne zwischen dem günstigsten und dem teuersten Liter noch deutlich geringer. Kunden konnten zu dem Zeitpunkt maximal sieben Cent pro Liter einsparen.

Wann ist das Benzin billiger? Dank verschiedener Apps immer günstig tanken

Anhand von zahlreichen Apps, wie zum Beispiel Clever Tanken oder ADAC Spritpreise, können Autofahrer die Preise für Kraftstoff im Auge behalten und Tankstellen in der Umgebung miteinander vergleichen. So kann immer für den günstigsten Preis getankt werden.