Ist das Modell „Geld gegen Auto“ wirklich unseriös?

Es klingt doch wirklich fast zu schön, um wahr zu sein: Wer in Geldnot gerät, der verkauft sein Auto und darf es trotzdem noch weiter benutzen und das ganz ohne Schufa-Abfrage. Dabei wird dann eine monatliche Miete fällig. Diesen Service bietet das Autopfandhaus Pfando an. Seit mehr als zehn Jahren ist das Unternehmen mit seinem Geschäftsmodell erfolgreich, allerdings wird das Bild gegenwärtig aufgrund eines Gerichtsverfahrens getrübt. Kunden fühlten sich angeblich falsch beraten und das Konzept von Pfando soll gegen geltendes Recht verstoßen. Ein Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt sollen diese Zweifel begründen. Das Unternehmen hält indes juristisch dagegen.

Das Konzept des Unternehmens Pfando

Seit dem Jahr 2010 hat das Berliner Unternehmen Pfando sein Angebot immer weiter ausgebaut. Das Prinzip lautet hier „Sale and Rent Back“, also Verkauf und zurückmieten des Fahrzeuges. Dabei gibt man sein Auto bei Pfando quasi in Zahlung. Dafür gibt es einen Geldbetrag zurück und die Kundinnen und Kunden können ihre Autos trotzdem weiterfahren.

Monatlich bezahlen sie dazu einen vorher festgelegten Mietbetrag. Laut Pfando gibt es dabei keine Mindestlaufzeit. Von dem Unternehmen wird außerdem damit geworben, dass man innerhalb von 60 Minuten das Geld in der Hand halten könne. Zudem ist dafür kein Schufanachweis erforderlich.

Unterschied zur Pfandleihe

Das Angebot von Pfando ist eine Alternative zu Darlehen oder Kredit: Eine Kundin oder ein Kunde benötigt schnell Geld und bekommt aufgrund mangelnder Sicherheiten von der Bank einen Kredit verwehrt. Dann wird sich an Pfando gewendet, das Fahrzeug wird zur Geldquelle. Pfando kauft das Auto für einen bestimmten Geldbetrag und vermietet es wieder für einen festgelegten oder unbestimmten Zeitraum weiter.

Im Gegensatz zum Pfandleihhaus muss das Auto nicht als Pfand abgegeben werden. Im Gegenteil, es darf weitergefahren werden. Außerdem liegt die Mindestlaufzeit beim Pfandvertrag zwischen drei und sechs Monaten. Wer sein Auto bis dahin nicht auslösen konnte, ist es los.

Bei Pfando sieht es anders aus. Die monatliche Miete sichert die weitere Nutzung des Autos. Wer jedoch die Miete nicht zahlen kann, muss damit rechnen, dass er das Auto nicht mehr nutzen kann.

Kundenerfahrungen: Pfando im Netz überwiegend positiv

Wirft man einen Blick auf die Kundenmeinungen und Erfahrungen mit Pfando, ist die klar überwiegende Zahl der Kunden sehr zufrieden mit dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern. Auf zahlreichen Plattformen im Internet schneidet Pfando mit Bestnoten ab. Es wird vor allem die unkomplizierte Abwicklung und schnelle Geldauszahlung hervorgehoben.

Die konkreten Fälle

Laut Medienberichten fühlen sich die Kunden in den genannten Fällen schlecht beraten. Der Vorwurf im konkreten und mittlerweile viel zitierten Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt, das nicht rechtskräftig ist: Laut der Klage soll es sich bei den Verträgen, die über Pfando abgeschlossen werden, um sogenannte Darlehen mit einer Sicherheitsübereignung handeln.

Damit soll laut den Klägern versucht werden die geltende Pfandleihverordnung zu umgehen. Vor allem sei aber mündlich ein Rückkaufsrecht versichert worden, was gegen das Gesetz verstoßen kann, wenn die vom Mieter zu erbringenden Leistungen über den Wert des Nutzungsersatzes für das Fahrzeug hinausgehen

Pfando prüft hinsichtlich der aufgeworfenen Rechtsfragen eine Revision beim Bundesgerichtshof.

Geschäftsmodell wird in der Rechtsprechung jedoch unterschiedlich bewertet

Die Gerichte sehen die Vertragslage bei Pfando uneinheitlich. Es ist abhängig vom Gericht und von den Richtern, wie Prozesse von Kunden, die gegen die Vertragskonditionen Pfandos angehen wollen, ausfallen können. Während die Landgerichte in Erfurt oder Dresden ähnliche Bedenken haben, wie etwas das OLG in Frankfurt, gibt es wiederum andere Gerichte in Deutschland, die sich für die Zulässigkeit der Vertragskonditionen des Unternehmens aussprechen. Dazu zählen beispielsweise die Amtsgerichte in Frankfurt oder Köln sowie die Landgerichte in Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt und München.

Selbst innerhalb der Gerichte kann es bei den einzelnen Kammern zu unterschiedlichen Ergebnissen in den Prozessen kommen. Die Erfolgschancen für eine Klage gegen Pfando sind also generell als offen zu bewerten.

Anwälte werben mit Klageerfolg

Mittlerweile haben sich einige Anwälte offenbar auf das Thema „Pfando“ spezialisiert und werben sogar mit Klageerfolgen gegen das Unternehmen. Was allerdings bei all der Werbung verschwiegen wird, ist dass die Urteile gar nicht so eindeutig ausfallen, wie etwa beim Oberlandesgericht in Frankfurt, dass das Hauptargument besagter Anwälte zu sein scheint.

Pfando passt seine Konditionen nach dem Urteil in Frankfurt an

Zugleich zeigt das Unternehmen Größe und gesteht mögliche Fehler ein. Pfando hat nach dem Urteil des OLG in Frankfurt seine Verträge nachgebessert und sogenannte Individualvereinbarungen eingeführt.

Insbesondere die Rückführungen ohne Ankündigungen seitens des Unternehmens werden kritisiert. Allerdings sind diese vertraglich festgehalten und haben rechtlich auch Bestand. Außerdem kommt es gar nicht erst dazu, wenn die monatliche Miete für das Auto gezahlt wird.

Fazit

Wie die zukünftigen Erfolgschancen für Klagen gegen Pfando aussehen, bleibt offen. Insgesamt scheint es zumindest so, dass die Kunden ganz überwiegend zufrieden mit dem Angebot von Pfando und der Beratung der Mitarbeiter sind. Dennoch sollte der Dienst von Pfando nur eine Notlösung darstellen, für Menschen, die schnell Bargeld brauchen und dies nicht auf anderen Wegen beschaffen können.