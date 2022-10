Kia Ceed: Mängelfreie Exemplare bei HU unterrepräsentiert

Berlin - Als müsse sich Kia von seiner südkoreanischen Herkunft distanzieren, redet der Hersteller bei seiner Kompaktklasse von einem „waschechten Europäer“. Was auch weitgehend zutrifft: Denn auch die betrachtete zweite Generation des Ceed wurde im Kia-Designzentrum in Frankfurt am Main entworfen, im Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rüsselsheim entwickelt und im Kia-Werk Žilina in der Slowakei produziert.

Der Modellname steht für „Community of Europe with European Design“. Das Segment, in dem er gegen Autos wie VW Golf oder Opel Astra antritt, ist auf dem Kontinent beliebt. Für Luftsprünge bei der Hauptuntersuchung (HU) sorgt der Ceed jedoch nicht gerade.

Blinker und Auspuffanlage ernten vergleichsweise wenig Beanstandungen. Auch der Ölverlust bleibt unter den Durchschnittswerten, während die Abgasuntersuchung (AU) die Kia selten vor Probleme stellt.

Kias von 2013 und 2014 schneiden demnach noch unterdurchschnittlich ab, während solche von 2015 und 2016 immerhin im Mittelfeld der Datensammlung auftauchen. Pannenschwerpunkte sind Batterie (2012 bis 2016) und Zündkerzen (2012).

- Ceed 1.0 T-GDI GT-Line (2015); 88 kW/120 PS (Dreizylinder); 84.000 Kilometer; 11.000 Euro.

- Ceed sw 1.4 CVTT Attract (2016); 73 kW/100 PS (Vierzylinder); 74.000 Kilometer; 9650 Euro.

- Pro-Ceed 1.6 T-GDi GT-Challenge (2017); 150 kW/204 PS (Vierzylinder); 63.000 Kilometer; 15.700 Euro.