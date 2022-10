Tipp von Experten Kauf von Winterrädern: Möglichst kleine Modelle wählen

Das jährliche Reifenwechselballett steht bei vielen Autos an - Routine in Eigenregie oder in der Werkstatt. Sind aber neue Winterreifen und Felgen fällig, rät ein Autoclub zu möglichst kleinen Modellen.