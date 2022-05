Ford elektrifiziert den Mustang und den Transit

Bis 2026 will der Kölner Hersteller in jeder Pkw-Baureihe Fahrzeuge anbieten, bei denen Strom antreibt oder einen Verbrenner beim Vortrieb unterstützt.

Halle /Saale - Beide Ford-Autos trennen Welten, aber in einem Punkt sind sie gleich: Sowohl der Ford Mustang Mach-E GT wie auch der Transporter E-Transit werden mit Strom angetrieben. Beide markieren auf ihre Weise, dass Ford stark wie nie zuvor die Elektrifizierung quer durch alle Modellreihen voran treibt. Der Mustang protzt mit 487 Elektro-PS und 500 km Reichweite, während der reinelektrische Transporter Ford Transit (ab 184 PS) Gewerbetreibenden und anderen Interessenten eine Elektroreichweite von bis zu 317 Kilometern bietet. Dazwischen tummeln sich die schon bekannten Hybride und Stromer, einige mehr sind bis Ende nächsten Jahres zu erwarten.

Für 2022 sind, abgesehen von Facelifts, zunächst keine komplett neue Ford-Pkw für den Massenmarkt in Sicht. Doch der Kölner Hersteller krempelt derzeit seine Nutzfahrzeug-Sparte komplett um. Auf diesem Gebiet ist man seit sieben Jahren die Nummer 1 auf dem europäischen Markt. Neben mehr Strom für die Transporter geht es vor allem um mehr Service für die Gewerbetreibenden, der Hauptkundschaft für großen wie kleine Transporter. „Ford Pro“nennt der Hersteller dieses neu entwickelt Serviceprogramm.

Das „Pro“ stehe für Produktivität, sagt man in Köln, für mehr Produktivität für die Nutzer vor Ort. Maßgeschneiderte technische Lösungen ab Werk sollen für Gewerbetreibende oder Fuhrparks den Service optimieren und ihnen so mehr Zeit verschaffen für produktives Arbeiten im Dienste ihrer Kunden. Dazu zählt die - wenn gewünscht - zentrale Überwachung der Service-Intervalle, der Ladeinfrastruktur, Software-Lösungen für effektiveres Flottenmanagement, Finanzierungen, Planung und rechtzeitige Information zu anfallenden Verschleißreparaturen.

Der vollelektrische Transit als Kastenwagen und mit Einzelkabine kostet ab 66.456 Euro. Er bietet seinen Nutzern in der Basis 184 PS mit bis zu 250 km Reichweite, ein stärkere Batterie soll 317 km möglich machen (Leistung 269 PS). Wie üblich gibt es auch den Transport-Stromer mit unterschiedlichen Kabinen und Aufbauten, drei verschiedenen Radständen und zwei Dachhöhen, 25 Versionen insgesamt. Mit einer Länge von 5,98 und einer Breite von 2,47 Metern (inklusive der wuchtigen Außenspiegel) bietet er Frachtraumgrößen wie sie auch die Verbrenner-Modelle haben. Die Nutzlasten variieren je nach Fahrzeugtyp zwischen 3,5 und 4,2 Tonnen.

Neu ist ein auf Wunsch lieferbarer 230 Volt-Anschluss in der Fahrerkabine und im Laderaum, der es Handwerkern auf Baustellen erlaubt, externe Maschinen an ihrem jeweiligen Arbeitsort direkt am Auto anzuschließen. Speziell für Betreiber von Nutzfahrzeug-Flotten entwickelt wurde ein komplett ausgestatteter Werkstattwagen, mit dem es möglich ist, direkt beim Kunden bis zu 75 Prozent aller Arbeiten zu erledigen, für die sonst ein Werkstattbesuch erforderlich gewesen wäre.

Die nutzbare Batterie-Kapazität des E-Transit ist mit 68 kWh angegeben. An einer Gleichstrom-Ladestation sollen bei einer Restladung von 15 Prozent nach 35 Minuten wieder 80 Prozent vorhanden sein. An einer 230 Volt Wechselstrom-Haushaltsdose müssten bei entleerter Batterie bis zum Vollwerden dagegen 8,2 Stunden eingeplant werden.

Der elektrische Ford Mustang Mach-E mit dem Sport-Kürzel GT hinten dran ist besonders beim Beschleunigen flink (Drehmoment 860 Nm). Er schafft es in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, bei 200 km/h wird zugunsten von mehr Reichweite abgeriegelt. Auch beim Laden hat er die Nase vorn. Nach nur zehn Minuten Ladezeit soll die neu gewonnene Reichweite bei 99 km liegen, rein rechnerisch zumindest. 72.900 Euro kostet der Ford Mustang Mach-E GT, den man nur Online bestellen kann.

Bis 2026 soll es in jeder Pkw-Baureihe von Ford mindestens ein Plug-in- oder ein vollelektrisches Modell geben. Vier Jahre später will man den Kunden nur noch rein elektrische Pkw verkaufen. Bei den Nutzfahrzeuge soll es bereits ab 2024 nur noch Stromer oder Plug-in-Hybride geben. Bis 2035 will Ford in Europa ausschließlich Fahrzeuge verkaufen, die keine Schadstoffe mehr ausstoßen. Der Hersteller will in den kommenden zwei Jahren über den E-Transit hinaus vier weitere Elektro-Nutzfahrzeugmodelle in Europa auf den Markt bringen. Dazu zählen 2023 der neuen E-Transit Custom einschließlich des Personentransportes E-Tourneo Custom. 2024 folgt der neue E-Transit Courier, ein leichtes Nutzfahrzeuge insbesondere für urbane Einsatzzwecke, für Lieferdienste etwa.

Erste Information über einen rein elektrischen Ford-Pkw aus der Massenproduktion (den E-Mustang gibt es nur in kleinen Stückzahlen) soll es im Laufe des Jahres geben. 500 Kilometern Reichweite könnte das neue Auto haben, deutete Ford jüngst an. Es werde in Köln vom Band laufen und es könnte sich um ein fünfsitziges mittelgroßes Crossover-Fahrzeug handeln. Spekuliert wird, ob Ford den Puma zum Stromer macht.