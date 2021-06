Der Macan bekommt stärkere Motorpalette

Stuttgart - Porsche schickt den Macan in die Verlängerung. Der Geländewagen bekommt deshalb im Sommer eine zweite Modellpflege. So will der Hersteller den Übergang zum elektrischen Nachfolger absichern. Dieser soll 2023 vorgestellt und über eine gewisse Zeit parallel zum aktualisierten Modell angeboten werden, teilte Porsche bei Entwicklungsfahrten mit. Die wichtigste Änderung gilt der Motorpalette. Sie wird auf drei Varianten reduziert, die dafür aber in der Leistung zum Teil deutlich zulegen, so Porsche weiter.

So erreicht der 2,0 Liter große Vierzylinder-Turbo im Basismodell nun 195 kW/265 PS, im Macan S kommt ein V6 mit 279 kW/380 PS zum Einsatz, und der Macan GTS legt um stolze 44 kW/60 PS auf 324 kW/440 PS zu. Er wird künftig zum sportlichen Aushängeschild der Modellpalette und entsprechend strammer abgestimmt. Angaben zu Fahrleistungen und Verbrauch machte Porsche noch nicht. Auch der Preis wird erst zum Bestellstart später im Sommer genannt.

Von außen zu erkennen ist die neuerliche Modellpflege demnach an geänderten Schürzen und Schwellern reihum. Innen gibt es eine neue Mittelkonsole, die sich am Panamera orientiert, mehr Platz und weniger Schalter bietet.