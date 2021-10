So sind sie zu erkennen

Die meisten Autofahrer entwickeln im Laufe der Jahre ein gutes Gespür dafür, welche Defekte an ihrem Wagen vorliegen könnten. Ein Bereich, in dem sich Schäden weniger gut zuordnen lassen, sind die Stoßdämpfer. Dabei sind sie für die Sicherheit während der Fahrt unerlässlich. Wie Defekte erkannt werden können und wie sich Stoßdämpfer günstig reparieren lassen, sehen wir uns hier in diesem Artikel an.

Die Aufgaben von Stoßdämpfern

In einem ersten Schritt lohnt es sich zu fragen, welche Aufgaben Stoßdämpfer im Fahrzeug überhaupt übernehmen. Ganz augenscheinlich handelt es sich hier um den Ausgleich von Stößen und Unebenheiten, wie sie auf vielen Straßen vorkommen. Darüber hinaus sollen die Dämpfer Schwingungen dämpfen, welche durch die Federn ausgelöst werden. Auf diese Weise sorgen sie für eine stabile Lage des Autos auf der Straße.



Ohne eine solche Dämpfung würde ein Auto andauernd nachschwingen, sobald nur kleine Unebenheiten auftreten. Die Stabilität könnte in der Folge erheblich gefährdet sein. Auf diese Weise werden die Stoßdämpfer zu besonders wichtigen und unverzichtbaren Teilen des Autos.

So wirken sich Schäden aus

Doch wie wirkt sich nun ein möglicher Schaden an den Stoßdämpfern auf die Fahrt aus? In diesem Fall verlängert sich zum einen der Bremsweg des Wagens. Bei kaputten Dämpfern kann dieser um etwa 20 Prozent verlängert sein. Schon bei mittlerem Tempo bedeutet dies einen Unterschied von mehreren Metern. Unter dem Strich kann diese Distanz entscheidend sein, um bei einem unvorhergesehenen Ereignis noch einen Unfall zu verhindern.



Zum anderen reduziert sich die Stabilität des gesamten Autos, sobald die Stoßdämpfer nicht wie gewünscht funktionieren. Eine höhere Schleudergefahr in Kurven wäre eine mögliche Folge, die auch ABS und ESP so nicht verhindern können.



Eine dritte wichtige Folge betrifft die Reifen. Sobald die Stoßdämpfer nicht mehr funktionieren, verändern sich die auf die Reifen wirkenden Belastungen. Auf diese Weise können sie einseitig abgefahren werden, was einen früheren Austausch erforderlich macht. Hier offenbart sich zugleich das Kostenrisiko, welches eingegangen wird, wenn ein Eingriff nicht rechtzeitig erfolgt.

Defekte gezielt erkennen

Wer der Meinung ist, dass auch die eigenen Stoßdämpfer von einem solchen Schaden betroffen sein könnten, der kann diesem Verdacht zunächst selbst nachgehen. Vielleicht besteht die Möglichkeit, diesen Defekt ohne klassisches Werkzeug ausfindig zu machen. Dafür empfiehlt es sich, die vier Außenpunkte des Wagens nacheinander fest nach unten zu drücken und sie dann loszulassen. Das Einfedern des Wagens, das heißt der Zeitraum, bis er wieder zur Ruhe kommt, sollte nicht mehr als ein bis zwei Schwingungen ausmachen. Federt das Auto auf einer Seite hingegen noch sehr lange nach, so ist dies ein klarer Hinweis darauf, dass die Stoßdämpfer nicht mehr wie gewünscht funktionieren.



Auch ein Blick auf das Profil der Reifen kann sich in dem Fall nutzen. Zeigen sich dort die Spuren einer einseitigen Abnutzung, ist auch dies ein klares Zeichen für eine Fehlfunktion. Später schlägt sich dies auch in einem ungenauen und schwammigen Fahrverhalten des Autos nieder, welches besonders in den Kurven deutlich zutage treten kann. Wer auf diese Zeichen aufmerksam wird, sollte mit dem Gang in die Werkstatt nicht mehr allzu lange zögern.

Werkstatt oder Eigenregie?

Doch was ist zu tun, wenn die Stoßdämpfer tatsächlich einen Defekt aufweisen? Wer technisch und handwerklich begabt ist, besitzt durchaus die Möglichkeit, sich der Sache selbst anzunehmen. An und für sich bedeutet ein Wechsel der Stoßdämpfer stets auch einen sensiblen Eingriff in die Sicherheit des Autos. Nur wer sich darüber im Klaren ist, was dabei genau zu tun ist, sollte sich der Sache annehmen. Für Detailfragen finden sich im Internet hochwertige Ratgeber, die über die einzelnen Schritte aufklären. Die Montage in eigener Regie ist letztlich ein Weg, um sich vor allzu hohen Kosten zu schützen.

Wie lange halten Stoßdämpfer?

Wer mit seinem Auto schon viele Kilometer unterwegs war, kommt ab einem gewissen Punkt nicht mehr um den Wechsel der Teile herum. Denn auch sie zählen zu den Verschleißteilen. Wie viele Jahre die Dämpfer durchhalten, ist nicht nur von ihrer Qualität, sondern auch von der alltäglichen Belastung abhängig, die auf sie einwirkt.

