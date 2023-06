München - Noch im August will die chinesische Automarke HiPhi die ersten Exemplare der elektrischen Luxusmodelle X und Z ausliefern. Das hat das Unternehmen jetzt in München angekündigt, wo es den zunächst einzigen Showroom in Deutschland geben soll.

Großraumlimousine und flacher GT

Der X ist eine 5,20 Meter lange Großraumlimousine, die es ab 109 000 Euro mit sechs Sitzen oder vier elektrischen Loungesesseln geben soll. Im Boden steckt ein Akku mit 97 kWh für 460 Kilometer Reichweite, der zwei E-Motoren mit zusammen 440 kW/598 PS speist. Serienmäßig mit Hinterachslenkung ausgestattet, spurtet der X in 3,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht bis zu 200 km/h.

Beim Z dagegen eifern die Chinesen Modellen wie dem Porsche Taycan nach und bauen einen etwas flacheren GT. Er kommt ab 105 000 Euro mit vier oder fünf Sitzen, einem 120-kWh-Akku für 555 Normkilometer und zwei Motoren mit 494 kW/627 PS. Auch seine Höchstgeschwindigkeit liegt dem Hersteller zufolge bei 200 km/h.

Nach oben schwingende Türen

Beide Modelle setzen auf maximale Aufmerksamkeit. Neben unkonventionellen Bildschirmlandschaften im Innenraum gibt es spektakuläre, voll elektrische Türen. Während sie beim Z nur gegenläufig öffnen, schwingen beim X auf Wunsch auch noch zwei Dachelemente über den Rücksitzen nach oben, sodass man aufrecht einsteigen kann. Außerdem gibt es vorne wie hinten und beim Z zudem an der Seite LED-Displays, die vom Eigentümer individuell mit Grafiken oder Schriftbändern programmiert werden können.