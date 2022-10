Autoversicherung teurer - scharfe Wechselrunde in Aussicht

München - Auf viele Autobesitzer kommen in diesem Herbst

Preiserhöhungen ihrer Versicherer zu.

Nach Einschätzung der beiden Maklerportale Check 24 und Verivox werden insbesondere die Preise für Bestandskunden deutlich anziehen. Das könnte den Wettbewerb im diesjährigen Herbst befeuern, wenn wie gehabt Millionen Autofahrer vor dem Jahreswechsel nach billigeren Tarifen suchen. Ob und wie sehr sich auch diese Neuverträge verteuern, darüber sind sich die Fachleute in den beiden Unternehmen uneins. Verivox erwartet teurere Tarife auch für Neukunden, Check24 rechnet zumindest für die nächsten Wochen mit sinkenden Preisen.

„Die Preisentwicklungen bei der Kfz-Versicherung sind derzeit schwer

absehbar“, sagte Michael Roloff, Geschäftsführer für

Kfz-Versicherungen bei Check 24. Aktuell sei das Preisniveau im

Vergleich zum Vorjahr nahezu stabil. „In den nächsten Wochen erwarten

wir fallende Neukundenpreise.“ Für Bestandskunden rechnet Check24

demnach mit Beitragserhöhungen von durchschnittlich über zehn

Prozent.

Preiserhöhungen für Versicherungswechsler

Verivox erwartet auch für Versicherungswechsler Preiserhöhungen: für

Vollkasko im mittleren Preissegment durchschnittlich fünf Prozent

mehr als vor einem Jahr, zwei Prozent für Teilkasko und drei Prozent

für die reguläre Haftpflicht. Ausgewertet wurden dafür die Preise,

die die Versicherer vom 1. bis 10. Oktober für Neuverträge zum 1.

Januar 2023 verlangten. „Große Versicherer hatten bereits einen

Anstieg der Kfz-Versicherungsprämien angekündigt, unser

Kfz-Versicherungsindex bestätigt diesen Trend“, so Wolfgang Schütz,

Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH.

Hauptursache der Entwicklung ist die Schadeninflation. Die

Autohersteller erhöhen alljährlich kräftig ihre Ersatzteilpreise,

zudem sind auch Autos selbst erheblich teurer geworden. Wollen die

Versicherungen nicht ins Minus rutschen, müssen sie ebenfalls die

Preise erhöhen.

Erstversicherer wie die HUK Coburg oder die Allianz versichern sich

ihrerseits bei Rückversicherern, um die eigenen Risiken zu

minimieren. Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re geht davon aus,

dass die Erstversicherer im Autogeschäft dieses Jahr einen

„technischen Verlust“ einfahren werden. Die zur Hannover Rück-Gruppe

gehörende E+S Rück hält in der Kfz-Sparte Preiserhöhungen im

mindestens zweistelligen Prozentbereich für erforderlich, um die

gestiegenen Kosten auszugleichen.

Insofern könnte die Schnäppchenjagd in diesem Jahr anders ausfallen

als gewohnt: Anstelle billigerer Verträge werden Autofahrer womöglich

nach Policen suchen, bei denen sich der Preisanstieg in Grenzen hält.

Lohnt sich der Versicherungswechsel?

Sowohl Check24 als auch Verivox werben damit, dass sich der

Versicherungswechsel in diesem Jahr besonders lohnen könnte, um

kräftigen Preiserhöhungen auszuweichen. Beide Unternehmen vertreiben

Kfz-Versicherungen auf ihrem jeweiligen Portal, so dass beide ein

Eigeninteresse an einer lebhaften Wechselsaison haben. Sowohl Verivox

als auch Check 24 haben jedoch einen guten Marktüberblick, auch wenn

nicht alle Versicherer auf den Portalen vertreten sind.

Populär sind Preiserhöhungen in der Kfz-Versicherung ebenso wenig wie

in anderen Bereichen. Check24 hat über das Institut Yougov in einer

repräsentativen Umfrage 2067 Menschen nach ihren Präferenzen befragen

lassen. Demnach fanden 41 Prozent ihre Kfz-Versicherung zu teuer, 30

Prozent dachten deswegen über einen Wechsel nach. Sogar wenn eine

Mehrheit dem Nachdenken keine entsprechenden Taten folgen lässt, wird

es auf jeden Fall eine große Zahl von Wechslern geben: Ende 2021

waren in Deutschland nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamt 48,8

Millionen Pkw angemeldet.