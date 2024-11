Er sieht aus wie ein Porsche Macan, kostet aber kaum mehr als ein Tesla Model Y: Mit dem Sealion7 will der chinesische Autobauer BYD auch hierzulande weiter vorankommen.

Frankfurt/Main - BYD stellt sich in der gehobenen Mittelklasse breiter auf und bringt deshalb noch vor dem Jahreswechsel den Sealion7 auf den Markt. Das elektrische SUV des chinesischen Autobauers misst 4,83 Meter in der Länge und tritt damit gegen Konkurrenten wie den Porsche Macan, den Audi Q6 e-tron oder Teslas Model Y an.

Preislich rangiert der Sealion7 im unteren Drittel des Segments. Er soll ab 47.990 Euro zu haben sein, wie der Hersteller mitteilt. Dafür gibt es ein besonders schnittig gezeichnetes SUV hart an der Grenze zum Coupé, das Platz für bis zu fünf Personen und 520 Liter Gepäck bietet - den Frunk im Bug nicht mitgerechnet.

Kaum Schalter und ein drehbares Riesendisplay

Innen bietet der Sealion7 eine weitgehend schalterlose Bedienung, ein Digitalcockpit und daneben einen riesigen Bildschirm, der sich auf Kommando um 90 Grad drehen kann.

Angeboten wird das SUV in drei Konfigurationen. Das Basismodell kommt mit 230 kW/313 PS, Heckantrieb und einem 82,5-kWh-Akku für 482 Kilometer Normreichweite. Darüber rangiert der Allradler, der dann 390 kW/530 PS leistet und mit dem gleichen Akku auf 456 Kilometer kommt. An der Spitze steht eine Version mit Allrad und 91,3-kWh-Batterie, für die BYD 502 Kilometer Normreichweite ausweist.

Schnell laden und rasant beschleunigen

Geladen wird mit bis zu 230 kW, sodass der Sprung von 10 auf 80 Prozent Ladestand in bestenfalls 18 Minuten gelingt. Auch beim Fahren sind sie Chinesen flott. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Sealion7 in 4,5 Sekunden und in der Spitze sind bis zu 200 km/h möglich.