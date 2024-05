Das Interesse an Elektrofahrzeugen ist nach wie vor groß, doch die hohen Preise vieler deutscher Marken stellen eine echte Hürde für den Kauf dar. Die Elaris AG aus Rheinland-Pfalz geht einen anderen Weg und bietet erschwinglichere Optionen an. Das zeigt: Es gibt Alternativen zu den teuren Elektrofahrzeugen deutscher Hersteller.

Für die breite Mehrheit der Deutschen sind die Premium-E-Autos von BMW, Audi oder Mercedes vor allem eines: unbezahlbar. Können deutsche Autohersteller in Sachen E-Autos etwa nur teuer? Die börsennotierte Elaris AG aus dem rheinland-pfälzischen Bad Dürkheim hält mit einem innovativen Konzept dagegen und beweist, dass gut und innovativ nicht gleichbedeutend sein muss mit hochpreisig. Das Unternehmen nutzt die Kostenvorteile der Produktion im Hightech-Land China und bringt auf smarte Weise bezahlbare und technisch anspruchsvolle E-Mobilität nach Deutschland.

Vom Stadtflitzer bis zum City-Transporter ist alles dabei

Mit sechs Modellen – „Beo“, „Dyo“, „Lenn“, „Jaco“, „Caro“ und „CaroS“ – vereint das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz fortschrittliche Technologien, umweltfreundliche Antriebe und unwiderstehliches Design für jeden Zweck und jede Familiengröße.

Doch wie sind die Elaris Erfahrungen bei Kundinnen und Kunden und den kritischen Testern in führenden deutschen Automobil-Redaktionen? Wer das Netz nach Testberichten durchscrollt, stößt auf viele Artikel, Fahrberichte und Videos. Einhelliger Tenor: anerkennende Überraschung. Die Kombination aus ansprechendem Design zu hohen technischen Standards zu erschwinglichen Preisen hinterlassen Eindruck.

Im dritten Quartal diesen Jahres wird mit dem „Jao“ eine Marktlücke geschlossen: Der elektrische Micro-SUV bietet fünf Sitze und fünf Türen. Die kombinierte Reichweite des Jao soll bei 215 Kilometern liegen, in der Stadt liegt die Reichweite bei bis zu 300 Kilometern. Das Fahrzeug zeichnet sich durch hohe digitale Standards aus und kann beispielsweise mit der Elaris-App auf dem Smartphone ver- und entriegelt werden. Zudem ist das vollautomatisierte Ein- und Ausparken mittels der App auch von außerhalb des Fahrzeugs möglich. Beim Innendesign wurden vor allem nachhaltige Elemente berücksichtigt, z.B. durch den Einbau von Sitzbezügen aus veganem Leder. Mit einem geplanten Verkaufspreis von unter 25.000 Euro bietet Elaris mit dem Jao ein günstiges und modernes Kleinwagen-Modell an.

Viele kritische Autotester mit sehr positiven Elaris Erfahrungen

Mit den Modellen Beo und Dyo hat Elaris den Vorstoß in die deutsche Automobilbranche gestartet. Der Beo setzt neue Maßstäbe in puncto Luxus und Innovation. Mit seiner umfangreichen Ausstattung hebt sich der SUV ab. Dank des integrierten Ruhemodus und der großzügigen Platzverhältnissen wird jede Fahrt zu einem komfortablen Erlebnis. Die Tester von „auto motor sport“ über ihre Elaris Erfahrungen mit dem Beo: „Schon auf den ersten Blick gefällt das Design des Elaris Beo mit seiner Bodenständigkeit.“

Auch die Redaktionskollegen von „Carwow“ haben beim Beo sehr positive Elaris Erfahrungen ins Internet gestellt: „Mit der zunehmenden Elektromobilität drängen zudem immer mehr ausländische Mitbewerber auf den deutschen Markt. Nicht ohne Grund: Konnte sich die deutsche Autoindustrie früher durch Meisterwerke der Motorentechnik abgrenzen, ist im Zeitalter der Elektromotoren auf dem Feld nicht mehr viel zu holen. Und in Sachen Digitalisierung waren die Deutschen nie Vorreiter – hier lautete in den letzten Jahren eher das Ziel, auf Konkurrenten wie Tesla aufzuschließen. So stellt sich die Frage, ob der Elaris Beo ein ernstzunehmender Konkurrent ist. Früher hätte man über solch eine Frage noch müde gelächelt – das war einmal.“ Und weiter: „Insgesamt bietet der Elaris Beo ein attraktives Gesamtpaket: gefälliges Design, moderner Innenraum, großzügige Serienausstattung und ausreichend Reichweite.“

Dyo im Test: „Gleiche Packung, mehr Inhalt“

Der Zweisitzer Dyo eignet sich für urbane Abenteuer und eröffnet eine Welt digitaler Konnektivität. Mit einem multifunktionalen Tablet, das individuelle App-Nutzung über den Smartphone-Hotspot unterstützt, definiert der Dyo das Fahren in der Stadt neu. Das sehen auch die Tester so bei ihren Elaris Erfahrungen. „auto motor sport“ urteilt über den „Elektro-Zwerg“ Dyo: „Gleiche Packung, mehr Inhalt! Mit diesem Rezept will die Marke Elaris nicht im Supermarktregal punkten, sondern im Segment der elektrischen Stadtautos. Mit einer Länge von nur 2,87 Metern überragt er den ebenfalls zweisitzigen Smart Fortwo EQ knapp, bietet aber eine fast doppelt so große Batterie für mehr Reichweite.“ Auch „Autoflotte“ hat den Flitzer Dyo getestet und kommt zum Urteil bei seinen Elaris Erfahrungen: ein Wagen für „Innenstadthelden“. Ideal damit nach Meinung von „Autoflotte“ für „Pflege, Pizza, Päckchen“ – als kleiner und wendiger Helfer gerade für urbane Kurierfahrten.

Das Familienauto Lenn punktet mit Effizienz und Komfort. Die leistungsstarke Batterie und umfassenden Assistenzsysteme bieten ein entspanntes Fahrerlebnis. Dank seiner wettbewerbsfähigen Preisgestaltung ist der Lenn die ideale Wahl für umweltbewusste Familien.

Dass E-Autos auch sportlich sein können, beweist der Jaco. Die Limousine kombiniert umfassende Assistenzsysteme, hochwertige Innenausstattung und herausragende Sicherheitsfeatures. Mit einer extremen Laufruhe und exzellenten Werten bietet der Jaco ein Fahrerlebnis auf höchstem Niveau.

Caro und Caro S sind die Arbeitspapiere im Modellangebot. Besonders der Caro hat Platz. Und zwar ohne Ende. 1.185 Kilogramm Zuladung sind mehr als ein sehr großer Braunbär. Daher sind tägliche Transporte und Logistikaufgaben kein Problem für den Wagen. Der Caro S ist wie gemacht fürs Handwerk. Sie müssen schwere Werkzeuge, Waren oder Ausrüstung transportieren? Dann heißt es jetzt einfach: einsteigen! Denn mit seiner maximalen Zuladung von 735 Kilogramm und seiner robusten Konstruktion bietet der Caro S die Freiheit, alle Aufgaben effizient und mühelos zu erledigen. Auch er sorgt damit bei vielen Kunden für positive Elaris Erfahrungen. Es muss also nicht immer BMW, Audi oder Co. sein, wenn es elektrisch sein soll.