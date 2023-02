Eine umfangreiche Auswahl, problemlose Bestellung und nicht zu hohe Kosten – immer mehr Fahrer gehen dazu über, online die Autoreifen zu erwerben. Was muss man dabei berücksichtigen und wie findet man die passenden Reifen für sein Fahrzeug?

Ob KFZ oder Motorräder - die Anforderungen an hochwertige Reifen sind hoch, genauso wie die Unterschiede zwischen den Markenreifen und Reifenmodellen. Wir zeigen in einigen Schritten, was Sie beim Erwerb von Reifen berücksichtigen müssen.

1. Den passenden Reifentyp auswählen

Für die besten Fahreigenschaften offerieren die Produzenten saisonal abgestimmte Autoreifen. Sommerreifen sind im Vergleich härter als Reifen für den Winter, wodurch die Reifen besser den hohen Temperaturen standhalten, weniger Abrieb aufweisen und einen kurzen Bremsweg ermöglichen. Die Zeit von Sommerbereifung wird meistens mit der Hilfe "von O bis O" definiert: von Ostern bis Oktober. Davor und danach sollte man auf Winterbereifung wechseln.

Die besondere Mischung der Laufflächen von Winterreifen ist verantwortlich für sichere Haftung bei winterlichen Verhältnissen, zu erkennen an der Kennzeichnung "M+S" (Matsch und Schnee). Was man beim Erwerb von Autoreifen berücksichtigen sollte, ist das Schneeflocken-symbol: Seit Januar des Jahres 2018 müssen frisch hergestellte Winterreifen diese Kennzeichnung aufweisen. Ganzjahresbereifung bieten eine Kombination aus beiden Saisonreifen und hat den Vorteil, dass man bei Saisonende keinen Reifenwechsel vornehmen muss.

2. Die Größe der Reifen feststellen

Ob Kleinfahrzeug oder SUV, ein Motorrad oder ein Transportfahrzeug – für jede Art von Fahrgerät sind nur bestimmte Reifendimensionen möglich. Wenn Sie sich die Frage stellen: was man beim Erwerb von Reifen beachten muss, ist die Größe der Reifen eines der wesentlichsten Kriterien. Man findet die Angabe auf der Seitenwand der Reifen. Alternativ kann man den Code im Fahrzeugschein oder der neuen Zulassung ablesen. Er gibt zum Beispiel an, wie hoch der Reifen sein darf und welche Felgendimension passt. Auch Infos zur höchsten Traglast und Höchstgeschwindigkeit, die man damit fahren darf, sind in der Kennzeichnung angeführt.

3. Individuelle Qualitätsansprüche definieren

Soll der Fahrzeugreifen günstig im Preis sein oder liegt der Schwerpunkt auf Premium-bereifung? Bei der Frage, was man beim Kauf berücksichtigen muss, spielt auch der individuelle Anspruch an die Qualität eine Rolle. Unterschieden wird zwischen Qualitätsbereifung, Markenbereifung und Premiumbereifung. Für das nicht so große Budget sind aufbereitete Reifen erhältlich. So kann man leicht aus einer großen Zahl an Modellen seine Wahl treffen.

4. Reifentests im Internet vergleichen

Eine verlässliche Orientierungsmöglichkeit beim Reifenkauf ermögliche hersteller-unabhängige Tests. Um die Wahl zu erleichtern, sollte man sich deshalb kontinuierlich über die wichtigsten Tests von Fachmagazinen wie AUTO BILD, ADAC und andere informieren Diese prüfen aktuelle Modelle unterschiedlicher Produzenten in einer bestimmten Dimension und bewerten unter anderem die Sicherheit sowie die Leistung bei verschiedenen Fahrsituationen.

5. Das EU-Reifenlabel berücksichtigen

Was muss man beim Ankauf von Reifen beachten? Eine zusätzliche Hilfestellung offeriert das EU-Reifenlabel. Es klärt den Käufer über den Rollwiderstand (inkl. Kraftstoffeffizienz), die Haftung (der Bremsweg auf nasser Fahrbahn) und externe Rollgeräusche der Fahrzeugreifen auf. Die Bestimmung bei den beiden ersten Parametern geschieht nach dem Alphabet, wobei A die beste Note ist. Die Geräuschemission wird mit bis zu drei Streifen gezeigt: Je höher die Anzahl der Streifen, desto mehr Geräusche produziert der Autoreifen.

6. Was muss man beim Reifenkauf ebenfalls berücksichtigen?

Der Online-Reifenankauf ist besonders leicht. Man bestellt die Wunschreifen direkt zum Montagepartner oder lässt sich die Qualitätsreifen bequem vor die Tür liefern. Und falls man sich die Frage stellt: Was muss ich beim Kauf auch beachten? Die Mitarbeiter der einzelnen Anbieter stehen gern mit Unterstützung rund um die Themen Winterbereifung, Ganzjahres-bereifung, Reifenankauf, Profiltiefe und Co. zur Seite.