Auch für Motorradfahrer gilt die Winterreifenpflicht

München - Wer bei Minusgraden Motorrad oder Roller fahren will, muss auf die Reifen achten. Wie bei Autos gilt die situative Winterreifenpflicht. „Das Sommerreifenverbot bei winterlichen Straßenverhältnissen gilt auch für Krafträder, also Motorräder und Roller”, so Stephan Miller vom ...