Gebrauchtwagen sind seit 2021 gefragt wie nie

Für Gebrauchtwagenhändler sind die Gewinnaussichten seit Monaten brillant. Verbraucher hingegen müssen beim Kauf ihres Wagens aus zweiter Hand tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für gebrauchte Fahrzeuge haben sich seit 2021 rasant entwickelt. Mittlerweile kosten manche rüstige Schätzchen auf vier Räder 20 Prozent und mehr als noch vor 2020. Die Gründe dafür und warum sich mit etwas Recherche trotzdem ein Gebrauchtwagenschnäppchen machen lässt, gibt es nachfolgend.

Mangelware Gebrauchtwagen: Der Markt ist wie leergefegt

Bis 2020 verzeichnete der Gebrauchtwagenmarkt leichte Schwankungen. Wurden 2017 ca. 82 Milliarden Euro umgesetzt, waren es 2018 mehr als 84 Milliarden. Auch die Jahre zuvor gab es Schwankungen, doch keinen Effekt wie ab 2020. Es schien fast so, als erwachte der Gebrauchtwagenmarkt aus dem Dornröschenschlaf. Die Umsatzzahlen schnellten 2020 mit über 103 Milliarden Euro nach oben.

2021 gab es einen erneuten Nachfrageanstieg und sogar eine Preisexplosion. Durchschnittlich kosteten Gebrauchtwagen 30 Prozent mehr als noch in den Jahren zuvor. Zu beobachten waren jedoch auch regionale Unterschiede. Vor allem in Ballungsgebieten, wo eine hohe Nachfragedichte bestand, schnellten die Kosten für den Gebrauchtwagenkauf nach oben.

Auffällig auch: Der Gebrauchtwagenkauf hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Wurden die Fahrzeuge noch vor Jahren beim Gang über den riesigen Fuhrpark beim lokalen Händler begutachtet, läuft heute immer mehr online. Immer mehr Bürger nutzen Smartphone und Co., um sich nach ihrem Wunschfahrzeug umzusehen. Clevere Autohäuser haben darauf reagiert und stellen zahlreiche Onlineangebote wie von autohaus24 zur Verfügung. Das bedeutet eine Win-win-Situation für alle, denn Kunden können sich komfortabler und sogar regional übergreifend informieren. Autohändler haben die Chance, ihre Fahrzeuge besser zu präsentieren und einem größeren Publikum zugänglich zu machen. Häufig werden sogar nicht nur Bilder von Interieur, Außenansicht oder Typenschild bereitgestellt, sondern Videos der interaktiven Fahrzeugbesichtigung.

Gebrauchtwagen kostete durchschnittlich mehr als 22.000 Euro

Dass Verbraucher für ihren Gebrauchtwagen immer tiefer in die Tasche greifen müssen, zeigen die statistischen Zahlen aus dem Jahr 2021. Durchschnittlich kostete ein Fahrzeug mehr als 22.800 Euro. Im Vergleich zu 2020 verteuerten sich die Fahrzeuge um über 10 Prozent. Einen besonders hohen Preisanstieg gab es im November mit mehr als 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Preisanstieg bei Antriebsarten unterschiedlich

Elektroautos sollen, geht es nach der Bundesregierung, bald deutlich häufiger auf deutschen Straßen zu finden sein. Seit der Einführung E-Autos vor einigen Jahren hat sich viel getan. Mittlerweile gibt es die Fahrzeuge auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt, doch die Käufer sind noch skeptisch. Im Vergleich zu anderen Antriebsarten wuchsen die Preise für E-Gebrauchtwagen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um circa 9 Prozent. Viel lieber griffen Käufer zum E-Neuwagen, denn die Fördermöglichkeiten sind verlockend. Damit die motorisierte Zukunft in Deutschland elektrisch wird, unterstützen Bundesregierung und Hersteller mit Prämien von 4.000 Euro und mehr.

Hybrid-Gebrauchtwagen erlebten 2021 einen noch geringeren Preiszuwachs, denn sie kosteten durchschnittlich 5 Prozent mehr. Deutlich begehrter waren Diesel und Benziner mit einer Preissteigerung von 8 bzw. 9 Prozent. Eine echte Überraschung gab es hingegen bei Gebrauchtwagen mit Autogas/LPG. Immer mehr Fahrer scheinen sich in Zeiten steigender Kraftstoffpreise auf andere Antriebsarten konzentrieren zu wollen. Durch den rasanten Nachfrageanstieg kam es 2021 bei diesen Fahrzeugen zu Preissteigerungen von circa 20 Prozent.

Vor allem Kleinwagen immer beliebter

Kleinwagen wie der Kia Picanto, der VW Up oder der Opel Corsa waren 2021 gefragt wie nie. Ihr Durchschnittspreis betrug 2021 mehr als öfter 11.500 Euro, was ein Plus von fast 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr ausmacht. Trotz Preissteigerung war die Nachfrage enorm, denn das Angebot reduzierte sich um fast 20 Prozent. Wer einen Kleinwagen ergattern wollte, musste schnell sein und vielleicht auch Abstriche bei Farbe oder gewünschten Ausstattungsmerkmalen hinnehmen.

Begehrt waren auch die Wagen der Kompaktklasse. Ihr Durchschnittspreis lag 2021 bei fast 17.800 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von beinahe 11 Prozent. Doch auch hier scheint der Markt deutlich weniger Kapazität als Nachfragewünsche zu haben. Das Angebot reduzierte sich nämlich innerhalb von zwölf Monaten um mehr als 14,7 Prozent.

Eine wachsende Nachfrage, wenngleich weniger stark, gab es ebenso bei den Mittelklassewagen. Ihr Preis erhöhte sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 14 Prozent. Das Angebot am Markt reduzierte sich um mehr als 6,3 Prozent.

Auffällig sind die Ladenhüter auf vier Rädern, denn Modelle der Oberklasse oder Sportwagen sind weniger begehrt. Die obere Mittelklasse kostete 2021 durchschnittlich mehr als 10 Prozent über dem Niveau von 2020. Doch immer weniger wollten sich einen Oberklassewagen gönnen. Das Angebot stieg sogar um fast 13 Prozent. SUVs waren hingegen auch 2021 begehrt und kosteten 7,5 Prozent mehr als zwölf Monate zuvor. Doch der Run wie auf Klein- und Mittelklassewagen blieb auch hier bei den Gebrauchten aus. Stattdessen ergab sich ein Angebotsplus von 0,25 Prozent.

Seit 2021 ist Deutschland im Van-Fieber

Eine echte Überraschung gab es 2021 bei Kleinbussen und Vans. Es scheint fast so, als will ganz Deutschland das Gefühl von Freiheit auf vier Rädern genießen. Der Traum vom Van-Life war so stark nachgefragt, dass das Angebot um mehr als 22,32 Prozent abnahm. Auch die Preise in diesem Segment stiegen um mehr als 1,7 Prozent.

Immer mehr Deutsche wollen die Freiheit vom Reisen auf vier Rädern genießen. Die Verkaufszahlen gebrauchter Kleinbusse und Vans schnellten 2021 in die Höhe. pixabay.com @ PhilSchreyer (CC0 Creative Commons)

Immer weniger Neuwagen in Deutschland

Die rasant steigende Nachfrage nach Gebrauchtwagen brachte einen Verlierer: die Neuwagen. 2021 wurden mehr als 2,60 Millionen davon zugelassen. Im Vergleich zu 2020 war dies ein Rückgang von 10 Prozent. Ursache für den scheinbaren Neuwagenverdruss der Deutschen sind vor allem Lieferengpässe durch fehlende Einbauteile. Dadurch konnten viel weniger bestellte Neuwagen ausgeliefert werden als eigentlich gedacht.

Bei den E-Autos ist hingegen ein ganz anderer Trend zu beobachten. Die Anzahl der Neuzulassungen lag bei 356.000 voll elektronischen Wagen in 2021. Im Vergleich zu 2020 ist das ein Plus von mehr als 83 Prozent. Ursächlich dafür sind vor allem die imposanten Förderanreize und das besser werdende Ladenetz.