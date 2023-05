Anika Würz will das Klima retten. Aber nicht, indem sie Autofahrer diskreditiert und im Zeichen veganer Ernährung missioniert. Vielmehr glaubt sie, dass Interesse und Dialog die Schlüssel zur Weltrettung sind. Anstöße für beides gibt’s jede Woche an dieser Stelle.

Pünktlich zur kürzlich vorgenommenen Abschaltung von Deutschlands letzten Kernkraftwerken kochten die Emotionen an Stamm- und Kantinentischen noch einmal so richtig hoch. CO₂-Ausstoß gegen Havarierisiko, Gasunabhängigkeit versus Endlagersuche – ein Thema, so ambivalent, als sei es allein zur Bearbeitung in Abiturklausuren oder als Beschäftigungstherapie für Debattierclubs erfunden worden.