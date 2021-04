Aber was passiert nach Corona?

Die Corona-Krise sorgt nicht nur für tiefe Einschnitte in unserem gewöhnlichen Alltag, auch Unternehmen leiden unter der Situation und müssen durch Zwangsschließungen und Hygienemaßnahmen mit teilweise dramatischen Umsatzeinbußen kämpfen. Das gilt jedoch nicht für alle Branchen. Denn wie eine jüngst veröffentlichte Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) feststellte, verzeichneten Supermärkte und Discounter im Corona-Jahr 2020 Rekordumsätze.

Doch was genau ist der Grund für die Rekordzahlen von Penny, Rewe, Aldi und Co.? Und wird dieser Trend auch nach Corona noch anhalten?

Wie Corona Lebensmittel-Einzelhändlern Rekordumsätze bescherte

Das Jahr 2020 war für den Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland ein Rekordjahr. So konnten Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte für das Jahr 2020 ein Umsatzplus von 11% gegenüber dem Vorjahr verbuchen - im Vergleich zu anderen Branchen, die den Großteil des Jahres 2020 schließen oder ihr Geschäft deutlich zurückfahren mussten, sind das beachtenswerte Zahlen.

Doch was ist der Grund für diesen regelrechten Boom im Einzelhandel? Wer sich noch an den ersten Lockdown im März 2020 zurückerinnert, ahnt es vielleicht schon. Doch es waren nicht allein die Hamsterkäufe von Nudeln, Toilettenpapier oder H-Milch, die den Umsatz nach oben trieben.

Hinzu kam vielmehr die Tatsache, dass Restaurants zwangsweise geschlossen waren und sich die Menschen nun selbst in kulinarischer Hinsicht verwöhnen mussten - statt der Wochenkarte des Lieblingsrestaurants wurde stattdessen das Penny Prospekt für nächste Woche studiert, wo es unter Anderem über 200 Bioprodukte teilweise mit bis zu 20% Rabatt gibt. Frei nach dem Motto: besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.

Welche Sparten konnten am meisten vom Boom profitieren?

Die Zuwächse fielen dabei jedoch nicht in allen Segmenten des Lebensmitteleinzelhandels gleich groß aus. Während der Umsatz von Drogeriemärkten - die in der Statistik zum Lebensmitteleinzelhandel gezählt werden - nur um 4,3 Prozent zulegte, waren es bei klassischen Supermärkten sogar 16,7 Prozent. Discounter konnten sich über ein Plus von 8,8 Prozent freuen.

Zu den größten Umsatztreibern zählten dabei neben Frischfleisch vor allem frisches Obst und Gemüse. Auch Bio-Produkte waren 2020 im Trend: im Vergleich zu 2019 betrug der Zuwachs ganze 20,5 Prozent, so die Ergebnisse der GfK-Studie.

Kann der Lebensmitteleinzelhandel damit einer goldenen Zukunft entgegenblicken? Oder handelt sich beim Umsatz-Boom doch eher um eine Momentaufnahme, die nach Corona wieder ganz anders aussehen kann?

Wird der Trend auch nach Corona anhalten?

Auch, wenn wir es jetzt noch nicht wirklich greifen können, scheint klar: die Corona-Krise wird irgendwann einmal ein Ende nehmen und der Alltag, wie wir ihn vor Corona kannten, langsam wieder Einzug halten.

Auch mit dem Umsatz-Boom im Lebensmitteleinzelhandel könnte es dann vorbei sein. Denn schon jetzt deutet sich ein Rückgang an. Kein Wunder, schließlich machen sich die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bei vielen Bürgern in Deutschland bemerkbar. Neben Kurzarbeit befürchten viele Experten negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.

Wenn viele Bürger ihren Gürtel dann zwangsweise enger schnallen müssen, ist natürlich davon auszugehen, dass die Umsätze der Lebensmitteleinzelhändler nicht noch einmal so stark steigen werden wie zuletzt. Das liegt auch daran, dass die Zeit der Hamsterkäufe vorbei zu sein scheint - sei es, weil die Vorratsschränke immer noch bis zum Bersten gefüllt sind oder weil die Deutschen mit der Zeit gemerkt haben, dass die Lebensmittelversorgung auch in Krisenzeiten sichergestellt ist. Demnach müssen sich Penny, Lidl, Kaufland und andere Lebensmitteleinzelhändler wohl schnell wieder vom Umsatz-Boom verabschieden.