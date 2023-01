2023 nur noch kurz die Welt retten

Das neue Jahr ist angebrochen, und vermutlich klingelt es nun wieder in den Kassen der Fitnessstudios und Nikotinpflaster-Hersteller. Schließlich setzt der ein oder die andere auf die „Neues-Jahr-neues-Ich“-Theorie und hält sich mehr oder weniger an gute Vorsätze. Wieso auch nicht? Selbst wer in der dritten Januarwoche seinem Laster schon wieder verfällt, hat es einige Tage lang ohne ausgehalten.