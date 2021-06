WUK Theater Quartier Halle bekommt Theaterpreis des Bundes

Das WUK. Theater am Holzplatz in Halle ist Ort zahlreicher kultureller Vranstaltungen (Archivbild).

Berlin/Halle (Saale) - Das WUK Theater Quartier am halleschen Holzplatz erhält den Theaterpreis des Bundes. Das teilte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) am Montag in Berlin mit. Neben dem von Tom Wolter geleiteten Haus der Freien Szene in Halle werden bundesweit zehn weitere Bühnen ausgezeichnet, darunter mit dem Salzlandtheater Staßfurt auch eine weitere aus Sachsen-Anhalt.

Verbunden mit einer Prämie von jeweils 75.000 Euro würdige der Bund damit kleine und mittlere Theater, die mit ihren Produktionen, Gastspielen und partizipativen Projekten als herausragende kulturelle Angebote in die Stadtgesellschaft hineinwirken, heißt es in der Mitteilung.

Besonderes Augenmerk habe in diesem Jahr darauf gelegen, wie sich die Theater mit den Herausforderungen der Pandemie auseinandergesetzt haben. Die Preisverleihung findet am 8. Juli in der Akademie der Künste in Berlin statt. (mz)