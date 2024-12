Menschen in Deutschland zieht es wieder vermehrt in die Kinos. (Archivfoto)

Wiesbaden - Nach den Einschränkungen während der Corona-Pandemie sind die Besuchszahlen in deutschen Kultureinrichtungen wieder deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, stiegen beispielsweise die Besuchszahlen in Kinos 2023 auf 95,7 Millionen und damit um 23 Prozent im Vergleich zu 2022. Dies entsprach 1,1 Besuchen je Einwohnerin und Einwohner.

„Das Niveau von vor der Corona-Pandemie wurde aber noch nicht wieder erreicht“, teilten die Statistiker mit. 2019 waren es 118,6 Millionen Kinobesuche beziehungsweise 1,4 Besuche pro Kopf. Basis ist die Publikation „Kulturindikatoren auf einen Blick“.

Deutlicher Anstieg bei Museen

Für Museen liegen nur die Besuchszahlen für 2022 vor. Sie verzeichneten einen Anstieg ihrer Besuchszahlen um 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wurden 2021 lediglich 38,8 Millionen Museumsbesuche gezählt, waren es 2022 bereits 81,4 Millionen. Demnach hat rein rechnerisch jede Einwohnerin und jeder Einwohner einmal im Jahr ein Museum besucht. Vor der Pandemie wurden im Mittel 1,3 Besuche pro Kopf gezählt.

Keine aktuellen Zahlen für Theater

Für die öffentlichen und privaten Theater liegen Besuchszahlen nur für die Spielzeit 2021/2022 vor. Im Vergleich zur vorherigen Spielzeit (2020/2021) ergibt sich ein Plus von 300 Prozent. Während in der Spielzeit 2020/2021 mit rund drei Millionen Besuchen ein historischer Tiefstwert erreicht war, stieg die Anzahl der Besuche in der Folgespielzeit auf insgesamt 11,6 Millionen an. Dies entsprach 0,1 Besuchen je Einwohnerin und Einwohner gegenüber 0,3 Besuchen vor der Pandemie.