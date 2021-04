Was die Jahresausstellung der Franckeschen Stiftungen zeigen will

Unter dem Titel „Heilen an Leib und Seele“ gibt die Jahresausstellung einen Einblick in die pietistische Medizin des 18. Jahrhunderts.

Halle (Saale) - „Bleiben Sie gesund!“, das war noch vor zwei Jahren ein floskelhafter Ausruf, der zum guten Ton gehörte. Seit der Corona-Pandemie hat dieser Wunsch im gesellschaftlichen Umgang erkennbar an Gewicht gewonnen. Für den Halleschen Pietismus wiederum war dieser Imperativ im 18. Jahrhundert von fundamentaler Bedeutung für das religiöse Selbstverständnis und soziale Miteinander. Das zeigt die Jahresausstellung der Franckeschen Stiftung, die am Sonntag - zunächst virtuell - eröffnet wird.

„Heilen an Leib und Seele“ heißt die Schau, die die pietistische Medizintheorie und -praxis in den Fokus nimmt. Das Thema ist aber kein Reflex auf die pandemische Gegenwart, wie man zunächst vermuten könnte. Das lassen die langen Vorlaufzeiten bei der Themenfindung und -ausarbeitung gar nicht zu. „Bereits Ende 2016 hatten wir entschieden, die Jahresausstellung 2021 der pietistischen Medizin zu widmen“, sagt Holger Zaunstöck, der die Schau gemeinsam mit Thomas Grunewald kuratiert hat.

Franckes Stiftungen eröffneten das erste Kinderkrankenhaus schon 1721

In sechs Räumen wird das wegweisende medizinische Konzept des Halleschen Pietismus anschaulich aufbereitet. Anlass, sich dieses Kapitels der Geschichte der Franckeschen Stiftungen anzunehmen, ist auch in diesem Fall ein Jubiläum: Vor genau 300 Jahren wurde von Gründervater August Hermann Francke (1663-1727) das mutmaßlich erste Kinderkrankenhaus auf deutschem Boden eingerichtet.

Gemessen an der medizinpraktischen Innovationskraft seien Franckes Stiftungen in ihrer Zeit wohl nur mit der Charité in Berlin zu vergleichen, sagt Holger Zaunstöck. Das im Jahr 1721 eröffnete Krankenhaus für Kinder zeuge ebenso davon wie das umfassende Hygiene-Konzept der Einrichtung, die zunächst als Waisenhaus gegründet wurde, bald aber einen eigenen pädagogischen Kosmos von europäischer Bedeutung bilden sollte. „Wir können zeigen, dass die Schulstadt von Anbeginn an auch eine Stadt der Gesundheit war“, so Zaunstöck.

Franckesche Stiftungen: Frisches Wasser ab Quelle

Wo man sich das Kinderhospital vorzustellen hat, macht unter anderem ein Modell der Stiftungsanlage deutlich, das die einzelnen Bauwerke dieser Stadt in der Stadt zeigt und gleichsam das Zentrum der Ausstellung bildet. Nicht minder spannend sind etwa die Ausführungen zu dem ingenieurtechnisch anspruchsvollen Wassersystem, mit dessen Hilfe sich seinerzeit die Stiftungen autark mit Frischwasser versorgten. Da bereits im frühen 18. Jahrhundert das Saale-Wasser erheblich belastet war, bezog Franckes Anstalt ihr Wasser aus zwei Quellen.

Die insgesamt fünf Kilometer langen Leitungen dafür legte man selbst. Als Röhren dienten ausgehöhlte Bäume, die miteinander verbunden wurden. Einer dieser Kiefernstämme - der laut dendro-chronologischer Untersuchung 1782 im nördlichen Sachsen geschlagen wurde - kann in der Ausstellung ebenso im Original betrachtet werden wie eine Auswahl der insgesamt 50 überlieferten Einzelpläne des von Gottfried Rost (1677-1753) entwickelten Wasserversorgungssystems.

Ein Kieferstamm als Röhre: Kurator Thomas Grunewald vor einem Teil der historischen Wasserversorgung der Franckeschen Stiftungen. (Foto: Andreas Stedtler)

Um auch jungen Besuchern den Zugang zu erleichtern, werden die Einführungstexte in jedem Raum von Comic-Strips flankiert, die das jeweilige Thema in eine jugendgemäße Sprache und in witzige Bildsequenzen übersetzen. Die Ausstellung ist in eine ansprechende schwarz-weiße Ästhetik gekleidet, deren Raumeindruck durch perspektivische Darstellungen an den Wänden erheblich erweitert wird.

So anschaulich die Medizinpraxis der Halleschen Pietisten präsentiert werden kann - zu der auch die Alchimie zählte, mit deren Hilfe man Medikamente entwickelte -, so komplex ist die Leib-Seele-Theorie, ja Theologie, mit der sie begründet wurde.

Medizinpraxis der Halleschen Pietisten und die Theorie dahinter

Ausführungen dazu stehen am Anfang der Schau. Laut pietistischem Verständnis führe der Mensch den Willen Gottes in der Welt aus, deshalb sei es die Pflicht des Menschen, sich selbst gesund zu erhalten. „Gesundsein bedeutete die Aufrechterhaltung der körperlichen und geistigen Kräfte zur Verrichtung eines gottgefälligen Alltags“, so Zaunstöck. Entsprechend galt der Gesunderhaltung durch Anwendung hygienischer Maßnahmen ebenso das Augenmerk wie der Wiederherstellung der Gesundheit durch medizinische Behandlungen. Denn Krankheit bedeutete nach pietistischer Lesart auch ein gestörtes Leib-Seele-Verhältnis, das wieder in Ausgleich zu bringen ist.

Bis die Pandemie-Lage einen Besuch vor Ort wieder erlaubt, wird auf der Internetseite der Franckeschen Stiftungen ein Einblick in die Jahresausstellung gegeben. „Aus jedem Raum werden zwei Exponate stellvertretend vorgestellt und erläutert“, sagt Holger Zaunstöck.

Auch die Comic-Darstellungen sind in der digitalen Präsentation zu finden, die am Sonntag parallel zur virtuellen Ausstellungseröffnung startet. Zur dieser wird Mark Benecke sprechen. Der Festvortrag des aus Funk und Fernsehen bekannten Kriminalbiologen kann am Sonntag ab 11.30 Uhr als Live-Stream auf der Internetseite der Stiftungen verfolgt werden. (mz)

„Heilen an Leib und Seele - Medizin und Hygiene im 18. Jahrhundert“: bis zum 13. Oktober, Franckesche Stiftungen Halle, Franckeplatz 1. Der Katalog zur Ausstellung kostet 28 Euro.