Verlag: Rushdies „satanische Verse“ wieder lieferbar

Berlin/London - Nach dem Angriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie haben dessen Bücher in Deutschland wieder an Popularität gewonnen. Nach Angaben der Verlagsgruppe Penguin Random House gilt das vor allem für „Die satanischen Verse“. In den vergangenen Jahren habe man den Roman jährlich im vierstelligen Bereich verkauft, teilte eine Sprecherin mit. Eine Neuausgabe sei 2017 als Taschenbuch erschienen und seitdem durchgehend lieferbar gewesen.

„Nach dem Attentat auf Salman Rushdie am 12. August stieg die Nachfrage sprunghaft an, sodass das Buch für einige Tage vergriffen war“, teilte die Verlagssprecherin auf dpa-Anfrage mit. Eine Nachauflage in Höhe von 25.000 Exemplaren sei nun wieder lieferbar. „Eine weitere Auflage ist in Vorbereitung.“

Auch in Großbritannien zog die Nachfrage nach Büchern Rushdies laut Angaben des Branchendiensts Nielsen BookData seit dem Anschlag erheblich an. Die Verkaufszahlen stiegen demnach im Vergleich zu Anfang August beinahe um das Dreißigfache.

Der Autor war Mitte August in den USA angegriffen und schwer verletzt worden. Als Reaktion habe es nicht nur eine große Welle der Solidarität gegeben, sondern auch eine erneute Einordnung der literarischen Bedeutung seines Werkes quer durch alle Medien, hieß es beim Verlag in Deutschland. „So wünschte sich zum Beispiel Daniel Kehlmann in der "Zeit" Salman Rushdie zurück auf die Bestsellerliste: "Ein Vorschlag: Kaufen Sie jetzt "Die satanischen Verse".“

Neuer Roman soll im April 2023 erscheinen

Der Deutsche Bibliotheksverband hat sich in Köln, Hamburg und Frankfurt am Main umgehört. Auch dort sei die Zahl der Ausleihen von Rushdies Werken gestiegen. Beim Berliner Kulturkaufhaus Dussmann wurden ebenfalls mehr Nachfragen beobachtet. Auch im „Literarischen Quartett“ im ZDF wurden „Die satanischen Verse“ zuletzt besprochen.

Wegen des Buchs von 1988 hatte der frühere iranische Revolutionsführer Ajatollah Chomeini per Fatwa, einem islamischen Rechtsgutachten, zur Tötung des britisch-indischen Autors aufgefordert. Er warf Rushdie vor, in seinem Roman den Islam, den Propheten und den Koran beleidigt zu haben. Auf das Todesurteil folgten damals eine dramatische Flucht Rushdies und jahrelanges Verstecken. Rushdies neuer Roman „Victor City“ soll im April 2023 auf Deutsch erscheinen.