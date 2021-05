Xavier Naidoo gibt Wunschkonzert auf Sky

Berlin - Der Pay-TV-Anbieter Sky bestückt seinen neuen Entertainmentkanal Sky 1 mit Prominenz: Musiker Xavier Naidoo (45) ist die Hauptfigur der neuen Showreihe „Xaviers Wunschkonzert Live”, die am 17. Februar 2017 auf Sky 1 startet, wie der Sender ...

Der Pay-TV-Anbieter Sky bestückt seinen neuen Entertainmentkanal Sky 1 mit Prominenz: Musiker Xavier Naidoo (45) ist die Hauptfigur der neuen Showreihe „Xaviers Wunschkonzert Live”, die am 17. Februar 2017 auf Sky 1 startet, wie der Sender mitteilte.

Naidoo präsentiert in einem Club seiner Heimatstadt Mannheim zusammen mit vier Berufskollegen insgesamt 25 Titel aus verschiedenen Musikrichtungen. Die TV-Zuschauer wählen aus, welche gespielt werden sollen. Rund acht bis zwölf sollen es pro Sendung werden, ergänzte ein Sprecher.

Das Publikum im Mannheimer Club wird dann in einer Abstimmung entscheiden, welches Lied am besten gespielt wurde. Der Zuschauer am Bildschirm, der auf den Gewinnersong gesetzt hat, gewinnt dann ein Wohnzimmerkonzert bei sich zu Hause mit Naidoo oder einem der Gastkünstler.

Naidoo stand schon häufiger im Mittelpunkt von TV-Shows, unter anderem als Coach in der ProSiebenSat.1-Castingshow „The Voice of Germany” und zuletzt in der Vox-Produktion „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert”. (dpa)