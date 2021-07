Wo die Liebe hinfällt: „Generation Beziehungsunfähig“

Nah am Klischee gebaut scheint diese deutsche Komödie schon, aber Frederick Lau spielt mit, und dies ist schon ein Riesenpluspunkt.

Luise Heyer (r) als Ghost und Frederick Lau als Tim in einer Szene des Films "Generation Beziehungsunfähig".

Berlin - Das Buch „Generation Beziehungsunfähig“ löste Debatten aus - nun erscheint eine neue Komödie mit gleichem Titel. Hauptfigur Tim (Frederick Lau) ist schon seit längerem Single. Irgendwie findet der Autor Frauen anstrengend, zu viele Gefühle und so.

Dann lernt er Ghost (Luise Heyer) kennen, eine Frau, die ihm Rätsel aufgibt. Die beiden treffen sich öfter zu unverbindlichem Sex. Doch als Tim beginnt, Gefühle für Ghost aufzubauen, meldet sie sich nicht mehr. Sie ghostet Tim, so nennt man das heutzutage, wenn der andere plötzlich abtaucht. Was nun? Die Komödie von Helena Hufnagel taucht in eine Welt ein, die nach Klischee klingt, der Realität aber näher ist als man vielleicht glauben mag.

Generation Beziehungsunfähig, Deutschland 2021, 80 Min., FSK ab 12, von Helena Hufnagel, mit Frederick Lau, Luise Heyer, Henriette Confurius, Tedros Teclebrhan, Kida Khodr Ramadan