Wie Ralf Dümmel vom Verkaufsassistenten zum Millionen-Investor wurde

Ralf Dümmel investierte bereits in fast 100 Investments bei "Die Höhle der Löwen".

Köln/DUR/slo - Am Montag startet die neue Staffel der TV-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ auf Vox. Und wenn Firmengründer und Erfinder den fünf Investoren ihre Pläne vorstellen, dann wird wohl erneut einer der „Löwen“ besonders oft die Hand heben: Ralf Dümmel.

Der selbsternannte „Mister Regal“ ist seit 2016 in der TV-Show dabei. Fans der Sendung rechneten aus, dass Dümmel bereits fast 100 Deals mit Firmengründern abgeschlossen hat. Seine Spezialität: Produkte, die sich möglichst schnell und in großer Stückzahl in die Supermärkte und Baumärkte bringen lassen. Dafür investierte Dümmel schon einen zweistelligen Millionenbetrag.

Ralf Dümmel wurde vom Assistenten zum Millionen-Investor bei der "Höhle der Löwen"

Der 54-Jährige startete 1988 als Verkaufsassistent für das damals winzige Handelsunternehmen DS Produkte. Schon acht Jahre später war er Mitbesitzer des Unternehmens, 2000 wurde er zum Geschäftsführer und leitet heute ein Unternehmen, das weit über 100 Millionen Euro im Jahr umsetzt. Und mit dem Geld, das er verdient, investiert er nun in neue Geschäftsideen.

„Das Team ist das Wichtigste und der Austausch muss immer auf Augenhöhe passieren – egal, welcher Titel auf der Visitenkarte steht. Und ganz wichtig: Spaß haben und nie den Humor verlieren“, nennt Ralf Dümmel als wichtigen Tipp auf dem Weg nach oben.