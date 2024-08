Wer wird Magdeburgs "Shopping Queen"?

Magdeburg/Hamburg/DUR. - Am fünften und letzten Tag der "Shopping Queen"-Woche in Magdeburg ist Kandidatin Katharina an der Reihe, ihr Gespür für Mode unter Beweis zu stellen. In der Vox-Sendung hat die 47-Jährige vier Stunden Zeit, um sich für 500 Euro ein Outfit zusammenzustellen, das sowohl ihre vier Mitkandidatinnen als auch Guido Maria Kretschmer überzeugt. Wie sie sich geschlagen hat und welche der fünf Kandidatinnen am Finaltag die "Shopping Queen" von Magdeburg geworden ist.

Guido Maria Kretschmers Wertung bringt in dieser Folge die Entscheidung. Doch vorab geht Katharina noch gemeinsam mit Tochter Ginette auf Shoppingtour.

Trotz Shopping-Erfahrung in New York: Weiß bringt Katharina in Bredouille

Das Motto "Farbklecks - Präsentiere ein weißes Sommeroutfit mit bunten Accessoires!" dürfte Katharina überhaupt nicht gefallen. Denn tagsüber, so die 47-jährige Sachbearbeiterin, trage sie nur Schwarz. Nachts hingegen folge dann die "totale Eskalation" und ihre Mode wird "knallig bunt". Weiß? Fehlanzeige.

Und so tut sich Katharina, die eigentlich einmal im Jahr nach New York fliegt, um in der Metropole shoppen zu gehen, beim Einkaufen deutlich schwerer als die anderen Frauen.

Bei einem weißen Kleid stellt sie fest: "Das ist gar nicht meins." Und immer wieder hört man die "Shopping Queen"-Kandidatin in einem weißen Outfit sagen: "Das bin nicht ich." Und auch der Designer kommentiert die Auswahl zumeist eher kritisch: "Da bin ich nicht richtig scharf drauf. Ich würd's lassen." Und: "Nimm doch was anderes."

Guido Maria Kretschmer: "Das sieht aus, als ob die ein Werwolf angefallen hätte"

Als Katharina auf die Idee kommt, ein weißes Kleid mittels Schere kurzerhand selbst in einen Rock und ein Oberteil zu verwandeln, fällt Guido vollkommen vom Glauben ab. Das zerfranste Ergebnis kommentiert der Designer mit: "Das sieht aus, als ob die ein Werwolf angefallen hätte."

Katharina hingegen findet: "Das ist kreativ." Und Tochter Ginette bestärkt ihre Mutter in der Ansicht: "Das sieht tausendmal besser aus als vorher."

"Shopping Queen"-Kandidatin kauft "am Motto vorbei"

Einen weiteren Fehlgriff leistet sich die 46-Jährige, als sie einen rosa Blazer als ihren "Farbklecks" auswählt. Laut Guido sei die rosa Jacke jedoch kein Accessoire und damit "am Motto vorbei".

Auch die Konstruktion aus Schnürsenkeln, aus denen Katharina sich aus Geldgründen Armschmuck bindet, kommentiert der Designer mit: "Ganz ehrlich, das muss wirklich nicht sein. Man denkt so ein bisschen, das ist 'ne orthopädische Hilfe."

Nur 23 Punkte für "Shopping Queen"-Kandidatin in Magdeburg

Auch bei den "Shopping Queen"-Mitkandidatinnen kommt das Outfit nicht sonderlich gut an. Mit sieben, sechs und zweimal fünf Punkten erhält Katharina lediglich 23 Punkte und ist damit bisher weit abgeschlagen auf dem letzten Platz.

In Hamburg erhalten die Kandidatinnen aus Magdeburg jedoch noch ihre Punkte von Designer Guido Maria Kretschmer. Marleen, Bianca und Yvonne liegen bisher noch mit je 34 Punkten gleich auf. Michéle mit 33 Punkten knapp dahinter. Schlusslicht ist Katharina mit nur 23 Punkten. Kann sie noch aufholen?

Wer wird Magdeburgs "Shopping Queen"?

Die gute Nachricht, so der Designer: Es gibt keinen Platz fünf. Katharina erhält von ihm fünf Punkte und belegt mit nun insgesamt 28 Punkten Platz vier. Michéle, die von Guido acht Punkte erhält, landet mit insgesamt 41 Punkten auf Platz drei. Und sowohl Yvonne als auch Marleen bekommen von dem "Shoppig Queen"-Gastgeber jeweils acht Punkte und landen damit gemeinsam, mit 42 Punkten auf Platz zwei.

Die Ergebnisse in der Übersicht:

Platz 1: Bianca mit 43 Punkten

Platz 2: Yvonne und Marleen mit je 42 Punkten

Platz 3: Michéle mit 41 Punkten

Platz 4: Katharina mit 28 Punkten

Strahlende Gewinnerin von "Shopping Queen" Magdeburg wird also Bianca. Mit den neun Punkten von Guido schiebt sie sich mit nun insgesamt 43 Punkten knapp an die Spitze. Dass sie ihr 400-Euro-Budget überzogen hatte, hat bei dem Designer offenbar keinen großen negativen Einfluss gehabt. Als Gewinnerin erhält sie zudem 1.000 Euro Preisgeld.