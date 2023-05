Nach dem Finale der TV-Sendung hat David Jackson seine Entscheidung revidiert. Sein Herz gehörte am Ende nämlich doch einer anderen Kandidatin.

Überraschung in Kuppelshow: „Bachelor“ entscheidet sich um

Berlin - Überraschung in der RTL-Kuppelshow: „Bachelor“ David Jackson hat sich nach dem großen Finale noch einmal umentschieden. Wie er in der am Mittwochabend ausgestrahlten Episode der Sendung verriet, ist er inzwischen mit der Zweitplatzierten Lisa zusammen - und nicht mit Siegerin Angelina. „Es ging über einen Umweg“, sagte der 32-Jährige.

Nachdem er sich zweimal mit Angelina getroffen habe und beide gemerkt hätten, dass es zwischen ihnen „in der Realität“ nicht funktioniere, habe er Lisa angerufen. Die 32-Jährige sei dann zu ihm nach Dubai geflogen - und nun seien sie ein Paar.

„Ich bin nie darüber hinweggekommen, Lisa so gehen zu lassen“, sagte der Bachelor. „Ich hab nicht aufgehört, an Lisa zu denken und bin dann auf Lisa zugegangen.“ Er sei „mega dankbar“, dass sie ihm noch eine Chance gegeben habe.

So reagierte Gewinnerin Angelina

„Wir sind da ganz einfach rangegangen“, sagte Lisa. „Das war einfach noch genau so da, es war einfach genau dieser Moment. Wir mussten da nicht viel drüber reden, wir haben das sofort wieder miteinander gefühlt.“ Zwar führe das Paar derzeit noch eine Fernbeziehung, aber sie seien beide lösungsorientiert, sagte der Bachelor.

Die eigentliche Gewinnerin Angelina wünschte den beiden „von Herzen“ alles Gute: „Bei uns hat's nicht geklappt - wenn es bei den beiden klappt, freue ich mich für sie, auf jeden Fall“, sagte die 28-Jährige. „Ist doch jetzt alles top.“

Dass Bachelor David sich zuerst für Angelia entschieden hatte, hatten die Zuschauer des Streamingdienstes RTL+ schon in der vergangenen Woche sehen können. Im linearen Fernsehen wurde das Finale erst gestern ausgestrahlt. Das Wiedersehen der Kandidaten, das RTL direkt im Anschluss zeigte, war zuvor nicht auf dem Streamingportal zu sehen gewesen.

Der Stuttgarter ist nicht der erste RTL-„Bachelor“, der seine Finalentscheidung zeitnah revidiert. 2021 gab Niko Griesert Kandidatin Mimi seine letzte Rose - nur um kurz danach mit der Zweitplatzierten Michèle zusammenzukommen.