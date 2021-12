Trailer: Matrix "Resurrections" ab Dezember im Kino

Die Matrix-Saga geht weiter. Nach langem Warten wird Keanu Reeves wieder als "Neo" in den Kinos in Deutschland zu sehen sein. Der nun veröffentlichte Trailer wirft allerdings Fragen zur Handlung auf.

Magdeburg/DUR/it - Mehr als 20 Jahre ist es her, seit der erste Matrix-Film erschienen ist - 1999 kam Matrix 1 ins Kino. Und auch die zwei weiteren Matrix-Teile, die 2003 veröffentlicht wurden, liegen einige Jahre zurück. In diesem Monat ist es nun soweit. Nach rund 18 Jahren geht es zurück in die Matrix.

Am 23. Dezember kommt der vierte Teil "Resurrections" in die Kinos. Doch über die Handlung ist noch nicht allzu viel bekannt. Auch der erst kürzlich veröffentlichte Trailer hat wohl mehr Fragen als Antworten aufgeworfen. Schließlich ist der letzte Stand, dass im ursprünglichen Ende der Matrix-Trilogie die Maschinen als besiegt gelten und Neo sowie Trinity (Carrie-Anne Moss) tot sind.

In dem Trailer scheinen die Charaktere allerdings doch noch zu leben. Angeteasert wird hier anscheinend eine Film-im-Film-Handlung. Auch der Titel des neuen Trailers "Déjà Vu" und die darin auftauchende schwarze Katze lässt vermuten, dass in dem neuen Film einige Szenen aus den ersten Filmen zu sehen sein werden. Doch mehr scheinen die Macher über den Film nicht verraten zu wollen. Die Matrix-Fans müssen sich also noch gedulden, bis der Film in die Kinos kommt. Bis dahin bleibt das Geheimnis der Filmhandlung wohl noch in der Matrix stecken.