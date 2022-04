TV-Show Ton-Panne bei Schönebergers „Verstehen Sie Spaß?“-Premiere

Zu sehen war sie, zu hören nicht - zumindest in den ersten Minuten: Bei ihrer Premiere als Moderatorin von „Verstehen Sie Spaß?“ ist bei Barbara Schöneberger am Samstagabend der Ton ausgefallen. Standing Ovations gab es am Ende trotzdem.