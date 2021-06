Tanz der Titanen: Action mit „Godzilla vs. Kong“

Berlin - 1962 sind sie erstmals auf großer Kinoleinwand aneinandergeraten: Die Riesenechse Godzilla und ein großer schwarzer Affe namens King Kong. Nun dürfen sie es beide noch einmal ordentlich krachen lassen in dieser Neuauflage.

Es geht um eine Reise tief hinein in unsere Erde, darum, die ursprüngliche Heimat des Riesenaffen zu entdecken. Godzilla und King Kong aber treten in diesem Spektakel nicht nur gegeneinander an; es warten auch noch andere Gegner auf die titelgebenden Titanen.

Immer mit dabei ist auch ein kleines Mädchen, das in der Lage ist, per Zeichensprache mit Kong zu kommunizieren. Die Regie kommt von dem US-Regisseur Adam Wingard („Blair Witch“).

Godzilla vs. Kong, USA 2021, 113 Min., FSK ab 12, von Adam Wingard, mit Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown