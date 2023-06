Bei der letzten "Immer wieder sonntags"-Folge in der ARD gesellte sich Stefan Mross ins Publikum. Dort ging er zu einem Schlager-Fan, um ihm die neue „Immer wieder sonntags“-CD zu schenken. Was zunächst mit einer netten Unterhaltung begann, endete mit einem Glatzen-Witz. Dem Fan war die Situation sichtlich unangenehm.

Magdeburg/DUR/acs - Stefan Mross ist seit einigen Wochen als Moderator von "Immer wieder sonntags" im Fernsehen zu sehen. In der letzten Sendung am Sonntag begrüßte er wieder zahlreiche hochkarätige Gäste in seiner Show. Nachdem Ben Zucker in der Schlager-Show für Stimmung gesorgt hat, stattete Moderator Stefan Mross seinen Fans im Publikum einen kleinen Besuch ab. Sein Ziel: Die neue "Immer wieder sonntags"-CD zu verschenken.

Mit einem Mann mit Filzhut auf dem Kopf kam Stefan Mross ins Gespräch. "Großer Meister, habe die Ehre. (....) Wo kommen Sie her", fragt Stefan Mross. Der Mann antwortet, er komme aus Regensburg und sei alleine mit dem Fahrrad zu "Immer wieder sonntags" gefahren.

Stefan Mross reißt Witz über Zuschauer mit Glatze bei "Immer wieder sonntags"

"Wenn du Musik zu Hause hörst, wie hörst du die", lautet die nächste Frage von Stefan Mross an den Zuschauer. "Kassetten hab ich noch. Ich bin auch keine 20 mehr. Aber mittlerweile ...", scherzt er. Doch viel weiter kommt er nicht. Denn Stefan Mross hebt ihm plötzlich den braunen Filzhut vom Kopf.

Der Moderator fragt zwar: "Darf ich mal?", wartet die Antwort allerdings gar nicht ab. Unter dem Hut kann man erkennen, dass der Mann eine Glatze hat. Schnell setzt Stefan Mross ihm den Filzhut wieder auf den Kopf. Bezugnehmend auf die vorangegangene Antwort des Mannes, dass er keine 20 mehr sei, reißt der Moderator dann den offenbar witzig gemeinten Spruch: "Ja, stimmt. Bist du nicht mehr."

Der Zuschauer lacht zwar, es ist jedoch zu erkennen, dass ihm die Situation deutlich unangenehm ist. Bevor der Moderator zur Bühne zurückkehrt, schenkt er seinem Fan schließlich die neue CD der Show. Hoffentlich ein kleiner Trost.