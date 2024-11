Los Angeles - Vorgeschmack auf die Oscars mit einem großen Starauflauf: viele prominente Gäste haben in Hollywood die Vergabe der Ehren-Oscars gefeiert. Stars wie Nicole Kidman, Sharon Stone, Kate Winslet, Willem Dafoe, Daniel Craig, Kevin Costner und Tom Hanks liefen über den roten Teppich.

Angelina Jolie kam in Begleitung ihres Sohnes Knox Jolie-Pitt, Jennifer Lopez fiel in einer eleganten Perlenrobe auf. Die deutsche Schauspielerin Leonie Benesch (33, „Das Lehrerzimmer“), die in dem neuen Thriller „September 5“ eine Hauptrolle spielt, zeigte sich schulterfrei in einem goldfarbenen Abendkleid.

Die Preisträger der sogenannten Governors Awards waren schon im Juni von der Filmakademie verkündet worden. Zu ihnen zählt der vor zwei Wochen mit 91 Jahren gestorbene Musik-Mogul Quincy Jones. Er hat unter anderem Filmmusik („In der Hitze der Nacht“, „Die Farbe Lila“) komponiert, Spielfilme auf die Leinwand gebracht und TV-Serien mitentwickelt. 1982 produzierte er Michael Jacksons Hit-Album „Thriller“.

Geehrt wurde auch die legendäre Casting-Direktorin Juliet Taylor, die mit Regie-Größen wie Nora Ephron, Woody Allen, Martin Scorsese und Steven Spielberg arbeitete und die Besetzung für Filme wie „Der Stadtneurotiker“, „Taxi Driver“, „Schlaflos in Seattle“ und „Schindlers Liste“ zusammenstellte. Der neuseeländische Drehbuchautor Richard Curtis („Vier Hochzeiten und ein Todesfall“, „Notting Hill“, „Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück“) erhielt für sein soziales Engagement den Jean-Hersholt-Preis.

Die US-Filmproduzentin Barbara Broccoli und ihr Halbbruder Michael G. Wilson, bekannt für die Produktion der James-Bond-Filmreihe, nahmen den „Irving G. Thalberg Memorial Award“ entgegen. Der Preis ist für Produzenten vorgesehen, deren Arbeit eine „konstant hohe Qualität“ zeigt. Broccoli ist erst die zweite Frau mit dieser Auszeichnung. 2018 war die „Star Wars“-Produzentin Kathleen Kennedy die erste Empfängerin des Thalberg-Awards.

Es sei eine „riesengroße Ehre“, Kennedy zu folgen, sagte Barbara Broccoli vor der Gala in einem Interview. „Ich hoffe, dass noch viele Frauen folgen werden“.

Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben. Die Governors-Awards-Gala fand zum 15. Mal statt.