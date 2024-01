Auch an Silvester läuft bei vielen Menschen der Fernseher. Was wurde besonders häufig angesehen?

Berlin - Die Silvestershow im ZDF mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner hat die besten Quoten erzielt. Zu der Live-Sendung „Willkommen 2024“ am Brandenburger Tor ab 20.15 Uhr schalteten 3,11 Millionen Menschen (Marktanteil 15,9 Prozent) ein. Parallel kam das Erste mit seiner Silvestershow zum Jahresende zur besten Sendezeit auf 2,37 Millionen Zuschauer (12,0 Prozent).

Bei ProSieben mussten die Entertainer Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf in „Silvester für Eins“ den Klassiker „Dinner for one“ neu interpretieren. Den Sketch wollten 780.000 Menschen (4,1 Prozent) zum Jahresende sehen.

Bei RTL hatte „Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Silvester-Party-Hits“ 1,56 Millionen Zuschauer (7,9 Prozent). Musik gab es zum letzten Abend des Jahres auch bei Vox: Bei der Quizshow „Die Hitwisser“ wollten 480.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (2,4 Prozent) vor dem Fernseher miträtseln.

Auf Sat.1 lief mit „Pirates of the Caribbean: Salazars Rache“ der fünfte Teil der Fantasy-Abenteuerkomödie „Fluch der Karibik“. Das holten sich 820.000 Menschen (4,2 Prozent) ins Haus. RTLzwei lockte am letzten Abend des Jahres mit dem Abenteuer-Animationsfilm „Ice Age“ 510.000 Zuschauer (2,6 Prozent) vor den Fernseher. Den Actionthriller „Tango & Cash“ auf Kabel eins sahen sich 830.000 Menschen (4,2 Prozent) an.