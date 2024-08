Kandidatin Michéle war an Tag vier der Shopping Queen-Woche in Magdeburg gefragt.

Magdeburg/DUR. - An Tag vier der "Shopping Queen"-Woche in Magdeburg ist Kandidatin Michéle an der Reihe, ihr Gespür für Mode unter Beweis zu stellen. In der Vox-Sendung hat die 30-Jährige vier Stunden Zeit, um sich für 500 Euro ein Outfit zusammenzustellen, das sowohl ihre vier Mitkandidatinnen als auch Guido Maria Kretschmer überzeugt. Von ihrer kreativen Idee sind die anderen Kandidatinnen allerdings nicht sonderlich begeistert.

"Shopping Queen": Heimliche Hochzeit in Las Vegas

In den ersten Minuten erfahren die Zuschauer einige Details aus dem Leben von Michéle. So hat die 30-Jährige ihren Lebensgefährten beispielsweise bei Burger King kennengelernt. Aber nicht nur der Ort war außergewöhnlich, sondern auch, dass es zwischen den beiden überhaupt gefunkt hat. Denn eigentlich, gibt Michéle zu, war er mit seinen Tattoos "gar nicht mein Typ Mann".

Dass die beiden 2019 heimlich in Las Vegas geheiratet und mittlerweile eine gemeinsame Tochter haben, zeigt, dass es dennoch gelingen kann. "Die Eheringe haben wir am Hochzeitsmorgen besorgt. Alles war spontan und wild."

Gemeinsam shoppen mit Bill Kaulitz von Tokio Hotel

Für ihre Einkaufstour unter dem Motto "Farbklecks - Präsentiere ein weißes Sommeroutfit mit bunten Accessoires!", hat sich Michéle ihre beste Freundin Lena als Shoppingbegleitung ausgesucht. Die beiden kennen sich bereits seit elf Jahren, so die "Shopping Queen"-Kandidatin.

Umso erstaunlicher ist, dass sie zuvor noch niemals gemeinsam shoppen waren. Doch das macht Michéle keine Sorgen: "Sie ist auch eher auffällig gekleidet." In der Schnellfragerunde verrät die Kandidatin, mit wem sie außerdem gern einmal auf Shoppingtour gehen würde: mit Bill Kaulitz von Tokio Hotel.

"Shopping Queen"-Kandidatin: "Etwas, dass save keiner machen wird"

Im Geschäft angekommen, muss Michéle zuerst einmal auf Toilette. Indes legen ihre Freundin Lena und die Verkäuferin des Ladens schon einmal los. Alles läuft glatt. Anschließend eilen beide zum nächsten Ziel, um den "Farbklecks" zu besorgen.

Hier ist Michéle besonders kreativ geworden. Es ist "etwas, dass save keiner machen wird", ist sich die 30-Jährige sicher. Ihre Idee: Ein Blumenkranz fürs Haar. Guidos Kommentar: "Die Idee ist natürlich ganz nett. Das ist aber vergänglich."

Guido Maria Kretschmer wird deutlich: "Blöde Kuh"

Als Michéle im Blumenladen ankommt, erinnert sich Designer Guido Maria Kretschmer an seine letzte Blumenkauferfahrung zurück. Die "blöde Kuh" von Verkäuferin habe keinen anständigen Strauß zustande gebracht. "Dann haben wir noch Blumen aus dem Garten dazugenommen, damit das irgendwie ein Strauß wurde." Besonders ärgerlich für den "Shopping Queen"-Gastgeber: "Zum Schluss hat das 80 Euro gekostet."

Weitaus günstiger kam Michéle davon. Beim Friseur setzt sie ihre kreative Idee dann kurzerhand selbst um und bindet die erworbenen Blumen mittels Draht um einen Haarreif. Das Resultat kann sich laut der Kandidatin sehen lassen: "Oh mein Gott, ich liebs. Es geht nicht schöner." Doch wie sehen das die anderen Frauen?

"Shopping Queen" in Magdeburg: Mit 33 Punkten Schlusslicht

Auch wenn die Idee generell gut ankommt, empfindet Marleen den Haarkranz als "ein bisschen zu groß", Bianca hätte sich "auch was Feineres, Zarteres" vorstellen können: "Oben war es für mich ein bisschen zu massiv." Und auch Yvonne äußert: "Mir war das vielleicht insgesamt ein bisschen zu viel an Blüte." Als Resultat erhält Michéle insgesamt nur 33 Punkte und liegt damit als aktuelles Schlusslicht einen Punkt hinter den anderen Kandidatinnen.

Guido Maria Kretschmer hingegen findet: "Das ist auf jeden Fall ein Look. Wenn sie auf einer Art Sommerparty ist, vielleicht." Wie der Designer Michéles Outfit und das der anderen Kandidatinnen abschließend bewertet, erfahren die Zuschauer jedoch erst am Ende der Woche.

Wer die meisten Punkte hat, wird Shopping-Queen von Magdeburg. Für die Gewinnerin gibt es dann zusätzlich 1.000 Euro Preisgeld.