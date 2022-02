Sebastian Pufpaff gibt „Happy Hour“ an Till Reiners ab

Berlin - Die Comedyshow „Pufpaffs Happy Hour“ gehört mit 70 Folgen seit 2013 zu den TV-Klassikern des Kultursenders 3sat - jetzt gibt Gastgeber Sebastian Pufpaff die Sendung an Till Reiners ab. Das teilte 3sat am Donnerstag mit.

Der Grund liegt auf der Hand. Pufpaff (45) ist neuerdings beim Privatsender ProSieben unter Vertrag. Seit November moderiert er dort die wiederbelebte Show „TV total“.

Der Kabarettist und Stand-up-Comedian Till Reiners (36) wird erstmals am 20. März (20.15 Uhr) der Host bei der Show sein, die jetzt nur noch „Happy Hour“ heißen soll. Der Berliner wird die Sendung aus der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg moderieren und Gäste aus allen Bereichen der satirischen Bühnenunterhaltung präsentieren. Für 2022 sind zehn Sendungen geplant sowie ein Best-of an einem Thementag.

Reiners hat schon als Politik-Student an Poetry Slams teilgenommen. „Seit seinem ersten Soloprogramm "Da bleibt uns nur die Wut" verbindet er Politsatire und moderne Stand-up-Comedy, ist auf der Bühne ebenso zu Hause wie in TV und Social Media“, so 3sat. Regelmäßig tritt er in den ZDF-Sendungen „heute-show“ und „Die Anstalt“ auf. Diesen März erhält er den Deutschen Kleinkunstpreis.

Vor dem Start von Reiners wird es keine neue Ausgabe mit Pufpaff mehr geben. Die letzte reguläre „Pufpaffs Happy Hour“ war Anfang November auf 3sat gelaufen, ein „Best-of 2021“ wurde Ende Dezember gesendet.