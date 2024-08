Los Angeles - Schauspielerin Sandra Hüller (46, „Anatomie eines Falls“) wird einen Film mit Hollywood-Star Tom Cruise (62) drehen. Ihr Management bestätigte einen entsprechenden Bericht des US-Filmmagazins „Deadline“.

Die in Suhl geborene Schauspielerin soll dem Bericht zufolge an der Seite des „Mission: Impossible“-Stars für den mexikanischen Regisseur Alejandro González Iñárritu („The Revenant - Der Rückkehrer“, „Birdman“) vor die Kamera treten. Zur weiteren Besetzung gehören John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons und Sophie Wilde. Zudem würden noch Verhandlungen mit Oscar-Preisträger Riz Ahmed laufen, hieß es.

Der Titel ist noch nicht bekannt

Das Studio Warner Bros. ist an dem Projekt des vierfachen Oscar-Preisträgers Iñárritu beteiligt. Der Titel des Films ist noch nicht öffentlich bekannt. Laut „Deadline“ dreht sich die Geschichte um den mächtigsten Mann der Welt, der eine von ihm ausgelöste Katastrophe, die die Menschheit bedroht, zu stoppen versucht.

Hüller war in diesem Jahr mit ihrer Rolle in dem französischen Justizdrama „Anatomie eines Falls“ als beste Hauptdarstellerin für einen Oscar nominiert worden. Sie spielte auch in dem britischen Drama „The Zone of Interest“ mit, das den Oscar in der Kategorie „Bester internationaler Film“ holte.

Derzeit ist sie in der DDR-Komödie „Zwei zu eins“ zu sehen. Sie hat mehrere internationale Projekte geplant, darunter den Science-Fiction-Film „Project Hail Mary“ mit Ryan Gosling und „Late Fame“ mit Willem Dafoe.