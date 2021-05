Regisseur Scharf: Man muss immer mehr aufpassen

Jan Martin Scharf (43) hat die Mini-Serie „Weinberg” (TNT-Serie und Vox) inszeniert, und für die ersten beiden Folgen der Krimi-Reihe „Friesland” (ZDF) die Drehbücher geschrieben. Mit seinen Büchern zur Serie „Club der roten Bänder” (Vox) konnte er einen richtig großen Erfolg verbuchen.

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur spricht der Regisseur über seinen neuesten Film, starke Mütter und gar nicht so schwache Väter sowie über die Gefahren im Internet.

Frage: Was hat Sie an diesem Thema ganz besonders interessiert?

Antwort: Ich habe mich auf die Gefühle in der Familie konzentriert. Was macht so eine schlimme Geschichte mit einer Familie, in der ein Kind gemobbt wird und die sich von jetzt auf gleich dem Internet ausgeliefert sieht? Das Internet bietet sicher noch immer viel Gutes, kann aber auch das Schlechteste im Menschen hervorrufen. Man braucht schon viel Verantwortungsbewusstsein, um in den virtuellen Räumen auch bestehen zu können und sich das Gute zu bewahren.

Frage: Das Internet hat sich in 20 Jahren schon sehr verändert.

Antwort: Das schon - es ist ja immer noch irgendwie neu. Man muss nur immer mehr aufpassen. Auch und gerade auf die Sicherheit im Netz - also welcher Cloud vertraue ich welche Daten an, was für Passwörter benutze ich, und so weiter. Man hat vielleicht wirklich nichts zu verbergen, aber private Fotos oder Informationen in fremden Händen können ganz schnell gegen einen verwendet werden. Ein IT-Sicherheitsexperte hat mir erklärt, einer Cloud zu vertrauen ist wie sein teures Handy offen im Auto in einer wirklich schlechten Gegend herumliegen zu lassen. Klar ist es illegal, das zu klauen. Es ist aber auch sehr einfach, der Schaden ist immens - und der Täter hat wenig zu befürchten.

Frage: Was kann man persönlich gegen Cybermobbing tun?

Antwort: Möglichst selbstbewusst und stark bleiben, denke ich. Mobber können am Ende nur dann erfolgreich sein, wenn man sich an gewissen Stellen auch wirklich empfindlich zeigt. Letztlich ist der ganze Mist dann nur so groß, wie man ihn in sich selbst werden lässt - oder wie verletzlich man sich zeigt. Außerdem: den „Cyber-Bully” sperren und ihm keinesfalls antworten. Und mit Freunden, Eltern, Lehrern über das Mobbing reden. Es ist kein Grund, sich zu schämen.

Frage: Wäre es nicht besser, hier mehr Lehrangebote für die Schüler anzubieten?

Antwort: Es ist wichtig, dass an den Schulen im Unterricht schon etwas getan wird, um die Schüler auf den Umgang mit sozialen Medien, den möglichen Konsequenzen von zuviel Offenheit im Netz und auf Datensicherung im Besonderen vorzubereiten. Das bringt einem ja niemand bei, und vor allem nicht den souveränen Umgang mit all diesen Dingen. Damit sind ja nicht nur Kinder oder Jugendliche überfordert, sondern auch ziemlich viele Erwachsene.

Frage: Im Film gibt es eine starke Mutter, während der Vater etwas blass bleibt.

Antwort: Da werden zwei unterschiedliche Haltungen verkörpert. Charlotte ist - vor allem nach außen hin - sicher die deutlich aktivere Person. Wir haben uns gerade in diesem Punkt an einem Fall in den USA orientiert und nach Deutschland adaptiert. Die Mutter in unserem Film will dieses Foto ihrer Tochter Lara unbedingt aus dem Netz herauskämpfen. Die Haltung von Marcus, dem Vater, ist aber auch legitim, denn er lässt seiner Tochter viel Nähe, Verbundenheit und Liebe zukommen und versucht, ihr eine innere Stärke zu geben. Beide Eltern verhalten sich meines Erachtens - bei aller Überforderung mit der Situation - nach vorbildlich.

Frage: Der Staat wirkt ja im geschilderten Fall ziemlich machtlos.

Antwort: Die Eltern können immerhin auf die Hilfe eines engagierten Polizisten zählen, der allerdings durch die aktuelle Gesetzeslage und seine nur auf Deutschland beschränkten Befugnisse kaum etwas ausrichten kann. Am Ende gewinnt die Familie die Schlacht aber vor allem mit der Hilfe von illegalen Hackern. Der Krieg geht allerdings weiter - das nächste Opfer ist schon ausgespäht.

ZUR PERSON: Jan Martin Scharf (43) wurde 1974 in Köln geboren. Er studierte 1996 an der New York Film Academy, anschließend von 1998 bis 2004 an der Kunsthochschule für Medien Köln. Scharf schrieb in den folgenden Jahren die Drehbücher für Serien wie „Soko Köln”, „Wilsberg” (beide ZDF), „Der letzte Bulle” (Sat.1) und „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei” (RTL) und die Krimi-Reihe „Friesland” (ZDF). Er inszenierte die sechsteilige Serie „Weinberg” (Vox) und schrieb zusammen mit Arne Nolting das Drehbuch für die Serie „Club der roten Bänder” (Vox). Jan-Martin Scharf lebt in Köln. (dpa)