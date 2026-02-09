Gil Ofarim ist der König der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Einen Tag nach dem Finale der Show äußert sich der Sänger. Von Kontroversen hat er genug.

Murwillumbah - Der frisch gekürte Dschungelkönig Gil Ofarim würde nach den Kontroversen um seine Person gerne ein neues Kapitel aufschlagen. „Ich bitte um Verständnis, dass ich mir nichts Sehnlicheres wünsche, als dass irgendwann mal einfach auch ein Neuanfang beginnen kann für alle. Darum bitte ich“, sagte der 43-jährige Sänger in einer Pressekonferenz nach dem Sieg in der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“. Er habe fast fünf Jahre Zeit gehabt, das Geschehene zu verarbeiten, die Öffentlichkeit wahrscheinlich nicht, sagte Ofarim weiter.

Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus, und Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.

„Ich kann verstehen, dass es nach wie vor Fragen gibt“, sagte der Musiker. Auf die Frage, was er mit den 100.000 Euro Preisgeld macht, antwortete Ofarim: „Ich bitte um Verständnis, es ist eine private Sache, aber es gibt da jemanden, der bekommt noch Geld. Und das steht ihm auch zu.“ Genaueres sagte er nicht.

Ofarim wachte nach Show-Unfall in Krankenwagen auf

Gil Ofarim äußerte sich auch zu seinem Unfall in der Show. Der Sänger war am Dienstag während einer Prüfung gestürzt. Er könne sich nicht mehr daran erinnern, was danach passiert ist, sagte Ofarim. „Ich weiß nur, ich bin mit einem fixierten Kopf in einem Krankenwagen aufgewacht.“

Er sei in eine Notaufnahme gefahren worden. „Ich habe meine linke Hand zwei Tage nicht spüren können.“ Es habe sich herausgestellt, dass er eine Zerrung am Genick hatte. Und er habe eine Gehirnerschütterung gehabt, sagte Ofarim.

4,4 Millionen Zuschauer schalteten jeden Tag ein

Ofarim erhielt bei dem Finale die meisten Stimmen der Zuschauer. Laut RTL lockte die abschließende Folge am Sonntag 5,15 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. In der Spitze sei die Reichweite sogar auf 5,75 Millionen Zuschauer geklettert. Insgesamt 4,40 Millionen Zuschauer verfolgten im Schnitt die 17 Folgen des diesjährigen Dschungelcamps, wie der Sender mitteilte.