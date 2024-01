Auf RTL+ startet am 8. Februar eine neue Überlebenstraining-Serie: "Alone - Überlebe die Wildnis". Was die zehn Kandidaten und die Zuschauer in den zehn Folgen dabei erwartet, erfahren Sie hier.

In der rauen Natur von Vancouver Island müssen sich zehn Teilnehmer den Herausforderungen der Survival-Serie "Alone - Überlebe die Wildnis" stellen.

Magdeburg/Halle/DUR. - Nach dem riesigem Erfolg von '7 vs. Wild' auf YouTube mit Fritz Meinecke kündigt RTL nun eine eigene Survival-Serie an. Unter dem Titel: 'Alone - Überlebe die Wildnis' müssen zehn Kandidaten zeigen, dass sie in der Natur von British Columbia getrennt voneinander überleben können. Wer am längsten in der menschenfeindlichen Umgebung ausharrt, gewinnt die Siegprämie von 75.000 Euro.

Überlebenstraining, ähnlich wie bei 7 vs. Wild?

Die neue Survival-Serie wird auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia stattfinden. Ähnlich wie bei '7 vs. Wild' werden bei 'Alone - Überlebe die Wildnis' alle zehn Teilnehmer an verschiedenen Orten ausgesetzt. Sie bekommen dafür zehn Gegenstände, mit denen sie in den Wäldern und Küstenabschnitten überleben können. "'Alone' ist das härteste Survival-Experiment weltweit" - meint zumindest RTL.

Dabei sind die Teilnehmer durchgehend mit der rauen Natur konfrontiert. Obendrein müssen sie sich vor wilden Tieren in Acht nehmen. Gegessen werden darf nur, was die Umgebung den Teilnehmern bietet. Das ganze Abenteuer wird von den Survival-Teilnehmern selber mit Kamera dokumentiert.

Alone-Teilnehmer können jederzeit aussteigen

Die zehn Kandidaten können bei dem Survival-Experiment jederzeit aussteigen, wenn sie an ihre körperlichen oder psychischen Belastungsgrenzen kommen. Der Kontakt zu den anderen Survivalisten oder dem TV-Team bleibt den Teilnehmern dabei im Vorfeld untersagt.

Erst, wenn Teilnehmer aufgeben oder das Safety-Team benötigen, sind sie bei 'Alone - Überlebe die Wildnis' ausgeschieden. Das so genannte 'Tab Out' erfolgt dann via Satellitentelefon oder Funkgerät an das Safety-Team.

Welche Survival-Ausrüstung dürfen die Teilnehmer mitnehmen?

Anders als bei '7 vs Wild' mit Fritz Meinecke, wo die Kandidaten nur sieben Gegenstände mitnehmen durften, sind es hier zehn Gegenstände.



Neben einem Rucksack, der vorgegeben Kleidung und persönlichen Gegenständen, bekommen die Teilnehmer noch Tracking-, Kommunikations- und Sicherheitsausrüstung. Darüber hinaus dürfen sich alle Überlebenskünstler noch zehn persönliche Gegenstände aussuchen, die sie in der Wildnis benötigen.

Wann wird die Serie übertragen

'Alone - Überlebe die Wildnis' startet am 8. Februar mit insgesamt zehn Folgen auf RTL+, dem Online-Streaming-Portal von RTL. Dabei wird es pro Woche eine neue Folge geben, auf die sich die Zuschauer freuen können.